Shakira asegura que su relación con Piqué no fue ‘firme’ hasta que nació su segundo hijo

En medio de las complicaciones de salud de su padre y la crianza compartida de sus hijos con Gerard Piqué, Shakira aún tiene una batalla más por delante: las acusaciones que Hacienda ha hecho en su contra por defraudación fiscal. Este viernes, la defensa de la cantante presentó un escrito en un juzgado de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, en el que se revela que su clienta no estableció su residencia oficial en España hasta 2015, fechas que coinciden con el nacimiento de su segundo hijo, Sasha, y el ingreso de Milan al colegio. Según el documento –recogido por el diario La Vanguardia—la relación entre Shakira y Gerard no era sólida. De ser hallada culpable, la cantante podría enfrentar una pena de ocho años y dos meses en prisión, además del pago de una multa de 22 millones de dólares.

Shakira hace frente a las acusaciones de Hacienda

Según el texto, hasta ese momento entre la colombiana y el exdelantero del F.C. Barcelona “no existía entre ambos un compromiso firme y sólo podían verse aprovechando períodos vacacionales o desplazamientos fugaces, ya fuera en Barcelona o en otros lugares del mundo”. La defensa de la colombiana indica que la relación se fortaleció “hasta finales del 2014, momento en que la pareja decidió fijar su residencia estable en Barcelona”.

Con este documento, la barranquillera busca hacer frente a las acusaciones de Hacienda, en las que se asegura que Shakira era residente en España y que no pagó impuestos entre 2012 y 2014. La defensa de la cantante argumenta que su clienta no vivió en el país durante ese período y que no llegó a estar en territorio español por más de 183 días por año, requisito legal para que se le pueda considerar residente fiscal.

La relación de la pareja, según Shakira, tomó forma tras la llegada de Milan

Incluso, en el texto de los abogados de la artista se indica que, tras el nacimiento de Sasha y el primer ingreso escolar de Milan, la cantante comunicó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT por sus siglas) su decisión de establecerse en Barcelona con Piqué, hecho que “la AEAT aceptó sin discusión, asumiendo de este modo que hasta esa fecha no había residido en nuestro país“.

Además de eso, la intérprete de 45 años acusa a la Agencia Tributaria de recurrir a métodos poco usuales en su investigación, como indagar en sus citas al salón de belleza, sus consultas médicas y hasta los gastos en las tarjetas de crédito a su nombre. “La Agencia Tributaria se ha visto obligada a recurrir a indicios sumamente endebles, así como a medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada como citas y resultados analíticos”.

¿Qué pasa con la salud de su padre?

Apenas hace dos semanas, el padre de la cantante había sido dado de alta y había vuelto a su casa para continuar con su recuperación, sin embargo, las complicaciones en su salud han reaparecido. De acuerdo con el diario Semana, William Mebarak reingresó al centro médico Teknon, en Barcelona, el mismo sitio donde estuvo ingresado por 17 días en octubre pasado.