Daniela Álvarez muestra la muñeca inspirada en ella: ‘Nuestro poder está en las diferencias’

Su sueño de volver a correr

Apoyada por su hermano Ricky Álvarez, Daniela pudo participar en una carrera en su tierra natal a finales de octubre pasado. “Soñaba con este momento, ¡VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros, pero tendría la satisfacción de haberlo intentado”, expresó entonces en una emotiva publicación.

“Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme”; confesó. “¡Pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies! Me dieron muchas ganas de llorar al llegar a la meta, haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí”, admitió la colombiana, quien recibió muchas felicitaciones por su impresionante logro.

