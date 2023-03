Cabe recordar que la historia no son hechos aislados, y en el caso del Día de la Mujer, no es la excepción. Mientras la lucha por los derechos femeninos crecía, la Primera Guerra Mundial estaba por estallar. En Rusia, las mujeres celebraron su primer día el último domingo de febrero de 1913, según detalla la ONU. Mientras mujeres de otros países marchaban alrededor de la fecha no sólo para exigir sus derechos, sino también la paz mundial.