Kendall Jenner y su secreto para la buena salud mental

La salud mental no es un destino, pero sí un proceso. Al final, importa más el cómo conducimos que hacia dónde vamos”, dice el psicólogo israelí Noam Shpancer, y no hay nada más real.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, te compartimos el secreto infalible de la famosísima Kendall Jenner (supera los 259 millones de seguidores en Instagram), que ha experimentado en carne propia la ansiedad y la depresión, para conseguir vivir en plenitud.

“Siempre estoy tratando de ser la mejor versión de mi”, ha asegurado la modelo mejor pagada de la actualidad, en una entrevista para el podcast del coach espiritual y exmonje británico Jay Shetty, espacio en donde también reveló las prácticas que la ayudan conservar una mente sana.

TRABAJAR CON TU NIÑO INTERIOR:

“Mi terapeuta me sugirió buscar una fotografía mía de chiquita, y pegarla en el espejo del baño para que cada mañana, cada noche, y siempre que entre, la vea. Y así, recuerde que si estoy siendo mala conmigo o estoy diciendo algo negativo sobre mí, estoy hablando de ella”.

Entonces, la también empresaria de veintiséis años entró a su clóset de recuerdos “y encontré una foto mía que jamás había visto. Una polaroid en donde aparecía de pequeña, con un lazo en el pelo, un vestido puesto, y una gran sonrisa en mi cara. Así que la coloqué en el espejo de mi baño y hablo con ella. Es otra forma de amor propio”.

ANHELAR LAS COSAS SIMPLES:

“Amo un día simple, una rutina sencilla. Estar conmigo misma y con toda la gente que amo; con mi pequeño núcleo”.

SABER DECIR “NO”:

“Hubo un periodo en el que estuve sobrecargada de trabajo e infeliz. No porque no estuviera haciendo lo que amaba, sino simplemente estaba abrumada. Sentí que estaba diciendo sí a todo, ya que estaba sumamente agradecida y honrada de estar en esa posición privilegiada (dentro de la industria). Pero, de pronto, en verdad ya no era feliz. Y tuve que poner límites: seguir haciendo lo que amo, pero empezar a decir que no. Priorizarme a mí y a mi felicidad. Y ha resultado maravilloso. Soy una mejor persona conmigo y con las personas que me rodean”.

TOMAR BAÑOS DE HIELO:

La técnica del atleta holandés Wim Hof “es lo mejor que hay. Todo es mental”. “Si tu felicidad depende de las acciones de otros, estás a merced de cosas que no puedes controlar. Y eso no es lo que quiero. Deseo siempre vivir en mi yo superior, sabiendo que cuando estoy allí, nada puede pasar. Así que vivo buscando mi felicidad y no dejo que nadie más la afecte”.