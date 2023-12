Ideas para disfrutar el verano con platos del mar deliciosos y fáciles de hacer

Para el cierre te dejo esta reflexión que viene de El Capi empresario

¿Parar yo? ¡Eso nunca! Me adapto, creo y moldeo la dinámica de mis negocios como una máquina que no se detiene y cuando alcanza su nivel estable, siento que es tiempo de seguir creando, y de eso se trata, me emociona el perpetuo estado de iniciación, es allí donde traigo innovación a lo que hago todos los días para nuestros clientes. Y eso, señores no es nada aburrido, es más bien brutalmente divertido.

