La creatividad del artista contemporáneo Eduardo Sarabia llega al mundo tequilero

¿Cómo se dio esta colaboración?

Ellos me buscaron para ver si podía hacer una colaboración para su aniversario 25. De ahí surgieron las pláticas, fueron al estudio y para ser honesto no era algo que me emocionara tanto, pero me propusieron conocer a Arturo y de ahí fue cuando en realidad empezó todo; hasta me generó curiosidad. Tuvimos una plática que se convirtió en cena, después en sobremesa y hablamos de todo lo que nos apasiona y de cuál es nuestra visión de México y cómo la exportamos hacia el mundo, empezaron a empatar en muchísimas cosas y compartimos muchas ideas. Además ver a los artesanos y artesanas y como los cuida la fundación, y en general el proyecto entero me pareció algo espectacular.