Comienza la ‘operación bikini’ con estos consejos

Con la llegada de la primavera muchos de nosotros estamos pensando ya en la operación bikini. El consejo que dan todos los expertos es cuidarse durante todo el año para estar más saludables y no tener que pasar “malos ratos”; no obstante, a muchos de nosotros se nos ha echado el tiempo encima y no sabemos qué hacer exactamente para lucir en verano nuestros mejores looks.

Pues bien, desde HOLA! USA te damos unos tips, estos retos son esenciales y llevaderos de manera que al ser tan fáciles y cómodos ni te enteraras y lucirás impresionante en verano.

La importancia de una dieta saludable



No se trata de machacarse en el gimnasio y de comer solo vegetales; sino, se trata de llevar una dieta equilibrada, reduciendo ciertos hidratos y grasas que tomamos en nuestro día a día y que son a veces innecesarias.

Un buen propósito para comenzar de una “manera light” esta nueva rutina puede ser dejando atrás aquellos productos procesados que tanto nos gustan y que tanto mal nos ocasionan y combinar en cada comida verduras, proteínas, legumbres unos dos o tres días por semana y comer hidratos en función a nuestra actividad física.

Además, tienes que incorporar ciertos productos nutritivos como alimentos ricos en Omega 3, frutas variadas, infusiones, que nos ayuden a hacer mejor la digestión.

Realizar deporte

Con el confinamiento por el COVID-19 muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que podemos hacer deporte sin necesidad de gimnasio, a través de tutoriales y páginas de internet. Por ejemplo, en el canal de PopSugar o Chloe Ting, podemos obtener la figura que deseamos. Si por el contrario, crees que en casa no vas a ser capaz de hacer nada de deporte, sal a la calle o bien a pasear o a correr. Una buena opción siempre será contar con un asistente personal o apuntarse a un gimnasio.

Hacer deporte y llevar a cabo una dieta equilibrada mejora nuestro aspecto físico y también nos hará sentirnos mejor con nosotros mismos. Además, se recomienda que sea paulatino, ya que está más que demostrado que las famosas “dietas milagro” son perjudiciales para nuestro organismo y que a largo plazo pueden conllevar problemas importantes de salud.

Lo importante es hacer un cambio en nuestro estilo de vida incorporando en nuestra rutina ciertos hábitos saludables que nos harán lucir bien en el ansiado verano.

