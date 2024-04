¡Ela Taubert nos cuenta todo! Desde su éxito viral hasta su participación en el concierto de Karol G

A lo largo de tu camino en la música, ¿Cuál es momento que más te ha marcado?

“Cuando escribí mi primera canción como de verdad, que se llama Crecer. Para mí esa canción significó un antes y un después, porque fue un momento de mi vida en que sentí que toqué fondo y -como me decía mi mamá- lo único que hay que hacer es echar para arriba, subir. Porque no hay para dónde más coger y para mí eso me dio una enseñanza muy linda, porque igual esa era una canción que yo no iba a sacar, y me sorprendió mucho la cantidad de personas que se sentían como yo. Me hizo sentir acompañada y me dio propósito de aquí al final de mi vida. Me abrió los ojos a esa parte también humana y como artista de lo que quiero hacer y de lo importante que es la gente que me rodea”.