Christian Nodal nos dice ‘Quédate’ y The National canta ‘The Alcott’ con Taylor Swift

Despedimos abril con muy buena música que tiene todo para convertirse en canciones clásicas que podríamos escuchar por horas o en cualquier video en las redes sociales. Como Quédate de Christian Nodal, o las nuevas versiones del Thalia’s Mixtape. The National presenta su esperado disco y por fin podemos escuchar, The Alcott, la nueva colaboración que tienen con Taylor Swift.

Thalía - Thalia’s Mixtape

Thalía, lanza su esperado álbum Thalia’s Mixtape junto a Sony Music Latin y estrena la docu-serie Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de mi Vida junto a Paramount+. “Este ha sido mi proyecto más personal” declaró Thalía. “Hace cuatro años nació en mi mente y en mi corazón la idea y el concepto del mixtape de mi vida. Este álbum y la docuserie recorren las canciones que influyeron en mi camino y forjaron mi destino. Comparto con mis ídolos de toda la vida, los artistas detrás de estas canciones legendarias que marcaron a generaciones enteras con su música. En este proyecto y como fan absoluta de estos grandes artistas, tengo el honor de interpretar estas joyas musicales con ellos. Es un regalo incomparable”, expresó.

Christian Nodal - Quédate

Compuesta por el propio Nodal, la canción habla sobre cómo un gran amor puede sacar la peor versión de cada uno cuando se termina con dolor. “Todos alguna vez en la vida vivimos una historia que nos ha hecho caer hasta lo más bajo por la persona que creíamos amar y que nos amaba. Este tema está inspirado en la historia de miles de mis fans que en cada concierto me recuerdan que el amor está vivo, aun cuando está muriendo y que, aunque nos saque la peor versión, jamás debemos dejar de ser caballeros”, dijo Christian Nodal sobre Quédate.

Virlán García - Borracho Loco

“Para toda la gente que le gusta la fiesta”, presenta Virlán en el video oficial que está saliendo como parte de su nuevo proyecto En Vivo Desde Sonora. “Sinaloa me vio nacer, pero en Sonora me crie, quería hacerle un pequeño homenaje esto que es bien especial para mí”, ha contado el artista de regional.

Jorkan - Narco Baby

“Esta canción va dedicada a todas gyals del ghetto y a todas las players que les gusta su narco baby”, explica el artista. Narco Baby es una de mis canciones favoritas de mi próximo EP, pues me gusta el estilo que mantiene el tema”, dice Jorkan. “Está basado en un tipo específico de mujeres: las que llevan su vida rodeada de excesos, adrenalina y lujos. Esas mujeres que, a pesar de vivir en barrios difíciles, viven una vida llena de vanidades a costo de los hombres de su área”, agrega.

Kiko el Crazy - Con una Casa en el Cuello

La superestrella dominicana, Kiko el Crazy, estrena el video de “Con una casa en el cuello” en colaboración con Braulio Fogón y El Yala. El tema incluye la frase grabada en vida por el fallecido Monkey Black, “Con una casa en el cuello”. El video se grabó en República Dominicana bajo la dirección de Anyelo Santiago. El sencillo es un dembow parte de la recién lanzada producción discográfica, Pila e’Teteo, una propuesta explosiva y llena de energía que promete convertirse en uno de los álbumes del año.

T.O.T - Las Paredes

Esta canción es uno de mis temas favoritos ya que siento que tiene mucho de que hablar”, dice T.O.T. Las Paredes, producida por Tinz y Dairo in the Track, y compuesta por T.O.T, habla de una relación de placer, la cual está envuelta por el desapego, la obsesión y la infidelidad.

Jhayco - Mami Chula

Este sencillo y video dirigido por por Death of Gian muestra a Jhayco y Quevedo de fiesta con un grupo bastante cool. Como verdaderos rockstars, el dúo busca una musa para mantener la noche viva, vestidos en looks de Pace, Sans Gene, Balenciaga y Ernest Baker.

Adriel Favela - Sólo Muere si se Olvida

Adriel Favela sigue haciendo gala de su espíritu libre, sin ataduras y hoy, nuevamente, sorprende en la escena musical con el lanzamiento de su primer EP en el género de mariachi titulado Sólo Muere si se Olvida, una producción que representa un giro de ciento ochenta grados en su carrera respaldado, por supuesto, de un gran equipo de colaboradores muy reconocidos en la industria.

Bomba Estéreo, Kevin Florez & The Busy Twist - Romántica Champeta

Una colaboración con la estrella de la champeta Kevin Florez y el productor The Busy Twist. Esta canción es un homenaje al legendario Carnaval de Barranquilla. El Carnaval celebra la diversidad, la música y las tradiciones de baile de la región. A menudo se considera la segunda celebración cultural más importante de América Latina, después del Carnaval de Río de Janeiro.

Tha National - First Two Pages of Frankenstein

La espera terminó y por fin podemos escuchar el esperado noveno álbum de la banda estadounidense. Desde meses atrás nos adelantaban la lista de canciones entre las que destacan las colaboraciones con Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens y Taylor Swift.

Luis Vázquez & Rafa Pabön - Lotería

La nueva sensación del género tropical, el cantante Luis Vázquez, estrena su nuevo sencillo Lotería, en el que ha unido su talento para la salsa con el del intérprete urbano Rafa Pabön. Juntos presentan una propuesta cargada de sonidos urbanos y tropicales, muy pegajosos e idóneos para el bailador. Lotería es una composición de Juan Miguel Dell’Orco y cuenta con esa lírica pícara y romántica que caracteriza tanto al género urbano de Rafa Pabön, como a la salsa de Luis Vázquez.

Mike Bahía - Contigo

La canción capta la energía positiva, la buena vibra y el espíritu contagioso por los que Mike ha sido reconocido tanto por los oyentes como por la prensa de todo el mundo, Bahía también explora el lado más oscuro de la vida y el amor en este rico proyecto de 12 canciones, demostrando una sorprendente vulnerabilidad especialmente en Corazón, el sencillo con el que estrena esta tercera producción musical. En el video, Mike está en las frías calles de New York, acompañado por Keityn en la guitarra.

Jota Rosa - Club16, Jota Rosa Presents Vol. 2

“Estoy contento con poder salir con este álbum que es mi debut como Productor/Artista, y de la manera orgánica que se dio. Un álbum en el que he aprendido mucho a medida que fui trabajándolo. Quiero agradecerles a todos los artistas y todos los que colaboraron para que todo esto fuera posible. Gracias!”, expresa Jota Rosa.

Andrés Calamaro & Los Auténticos Decadentes - Costumbres Argentinas

Compuesto por Andrés Calamaro en 1985 e inmortalizado en una interpretación en vivo de Los Abuelos de la Nada en el Teatro Opera, álbum Los Abuelos de la Nada en el Opera. Para Los Auténticos Decadentes es un honor poder presentar esta versión con la participación del mismísimo Salmón, que integrará el tercer capítulo de la trilogía discográfica que revela las influencias de Los Auténticos Decadentes. El videoclip -filmado un 17 de diciembre de 2022, un día antes de la final del mundial de futbol-, fue grabado en gran parte en el hall central de la confitería El Molino, un lugar histórico y representativo de la ciudad de Buenos Aires con una belleza edilicia única. Palabras del propio Calamaro: “muchas gracias por la amistad de tantos años y por convidarme con la versión que honra, además, mi pasado, mi presente y mi eternidad con Los Abuelos de la Nada de Miguel Abuelo”.

The Change - 555

Como sugiere el nombre del álbum, 555 es una señal de cambio, y marca un nuevo capítulo en el viaje musical de The Change. El álbum es un camino que discurre por diferentes emociones, de positivismo, amor, tropicalidad y, sobre todo, libertad. Las canciones de 555 se hicieron con amigos y están pensadas para disfrutarlas en un viaje por carretera, en una fiesta en la playa o simplemente con uno mismo. “El álbum es Libertad. Libertad para sentir y expresarme. Mi álbum 555 muestra diferentes etapas por las que he pasado”, aseguran The Change.

Tommy Torres - Estar de Moda no Está de Moda

Un álbum importante en la carrera de Tommy Torres, la producción discográfica no ha estado disponible desde el 2019. Para el deleite tanto de su fanaticada de siempre como de los recién llegados. Ahora, Torres lanza la re-edición de, Estar De Moda No Está De Moda, mezclado en Dolby Atmos por el mezclador original, la leyenda Bob Clearmountain. Como una sorpresa especial, el álbum es lanzado junto con la premiere del video remasterizado en 4K de, De Rodillas. En adición, todas las canciones cuentan con visualizares creados por el fotógrafo de renombre, Omar Cruz.

Tego Calderón - La Receta

Con este lanzamiento Tego nos recuerda por qué es uno de los artistas más destacados de la música. Su letra profunda y emotiva y su estilo único e inconfundible hacen que la canción sea un éxito instantáneo entre sus seguidores y nuevos fans. La Receta es el testimonio del compromiso de Tego Calderón con su música y su público. Esta canción es solo el comienzo de lo que el artista tiene preparado para sus fans en el futuro.

Taiko - Casti

Una sedosa fusión de melodías evocadoras y un ritmo de reggaetón clásico, Taiko presenta un trabajo único y fiel a su esencia, mostrando su habilidad innata para crear música que exhibe su maestría musical como nadie más puede hacerlo. En Casti, esta auténtica maravilla latina se entrega a una producción más atrevida y asertiva, realzada por una batería contundente que se entrelaza a la perfección con los potentes versos de Ak4:20. En las escenas del vídeo dirigido por ILMATO y producido por Error De Moda, vemos a ambos Taiko y Ak4:20 rodeados de modelos mientras se preparan para tomar la pasarela.

Leiva & Conociendo Rusia - Jaula de Oro

La canción cuenta con la participación de su querido compadre Conociendo Rusia (el celebrado proyecto musical de Mateo Sujatovich) y arranca con otoñal serenidad, a solas el piano y la voz, con un Leiva que expone (en boca de Mateo en esta primera estrofa) su vulnerabilidad sin ambages ni red. Con la entrada del resto de los instrumentos se va sintiendo la emoción del vuelo que remonta: cuando la autoestima se ha ido haciendo eses, llega un momento en el que hay que decir “ahora creo en mí”. Tras el sugestivo viaje, “Jaula de oro” se cierra con la misma estrofa con que la empezó, haciendo honor al verso: Girando en modo bucle como un hámster en mi jaula de oro… Y entregando de paso una de las canciones más confesionales, refinadas y brillantes de su ya memorable y dilatada carrera.

Paulina B - Aves Negras

Es la apuesta de la artista con la que se abre paso en la industria musical. Este sencillo que en su letra narra el desamor, el engaño y el olvido en una relación que no funcionó, está combinado con sonidos innovadores del pop regional que destaca la versatilidad con que Paulina B quiere impactar en su carta de presentación. El tema fue producido por Yohan Usuga, uno de los productores más destacados en Colombia, conocido por trabajar con artistas de la talla como Jessi Uribe y Jaison Jiménez.

Zulia - Euterpe

Zulia le da un toque al pop con su nuevo single, “Euterpe”, y desacelera el ritmo con elementos de R&B presentes en esta carta de amor en la que admira la belleza incomparable y la energía divina de su mejor mitad. El título de la canción hace referencia a Euterpe, conocida como la diosa griega de la música y la poesía lírica, porque considera a su pareja como su musa musical.

Mari - Malandra

“Más que una canción en mi repertorio representa el cartel de bienvenida a mi identidad, mi sonido y mi estética. Es un Reggaetón casi experimental con destellos de joropo venezolano en forma de “pajarillo”, simbolizando fusiones con las que crecí toda mi vida y espero que socialmente esta canción represente la fuerza del flow venezolano en el mundo entero. Desde la jerga hasta los sonidos tienen mi identidad. “Malandra” es una de las mejores canciones que he escrito en mi vida, sin importar qué pase con ella”, asegura la artista.

Joi Ballista - Si Tú no Estás

El artista nos regala el pop romántico Si Tú no Estás dedicatoria que enamorará aún más a tu media naranja. Abriendo su corazón al amor, Joi arranca su repertorio musical del 2023 con la canción que redactó en 15 minutos en un balcón bajo el atardecer de Medellín, Colombia, junto a su equipo, siendo la composición más rápida que ha hecho en su carrera.

Alex Ubago - #idiota

El primer adelanto de su nuevo trabajo, #idiota, tema que ha producido con el prestigioso productor, Manuel Lara, referencia de artistas como: Sebastián Yatra, Rauw Alejandro o Bad Bunny. En esta ocasión, el artista ha conseguido salir de su zona de confort consiguiendo un sonido distinto a todo lo que ha hecho hasta ahora. La letra de este tema, sigue guardando el sello personal de Alex que tanto le caracteriza. Este nuevo single habla del arrepentimiento de haber dejado ir a la persona indicada, sintiéndote por ello un #idiota.