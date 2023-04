Jaime Camil nos habla de su personaje de acción en ‘SNAG’

Lo vi como un sicario, pero como el amigo incondicional. Te vi con el pelo súper negro también, ¿un cambio de look?

Al parecer entre sicarios se saludan dándose una golpiza, creo que siempre es así en las películas de acción. Y sobre el pelo, es simpático porque yo venía de terminar la serie de Vicente Fernández, y como sabes, don Vicente era el rey del ‘Just for Men’ (un tinte de pelo), se pintaba mucho el pelo. No sé mucho de procesos de belleza, pero creo que hay una forma química de quitarte el tinte, pero te lo daña mucho. Yo le dije a Ben del tinte de pelo tan oscuro que traía y me comentó que no me preocupara. El pelo fue ahí un detalle, pero lo hicimos funcionar para ‘SNAG’.

Marco es, sin dar spoilers, es un sicario que al parecer la gente llega con SNAG para ajusticiarlo y resulta que no, son mejores ‘compas’.