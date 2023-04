Thalía revela cómo logra que los rumores sobre su vida no le afecten en casa

A punto de estrenar su nuevo proyecto, Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de mi vida, Thalía vuelve a deleitar a sus fans con una gran energía que se siente incluso a través de las pantallas. Encantada con recordar los capítulos musicales que marcaron, la mexicana no pudo evitar hablar de su vida personal, en especial cómo hace para que no le afecten los rumores que se dicen sobre ella y su esposo, Tommy Mottola.

“Siento que cuando sabes quién eres y lo que vives en tu vida, que eres clara y concreta en tu persona, lo que inventa o se sacan de la manga, realmente no te afecta”, explicó a Clarissa Molina en entrevista para El Gordo y la Flaca. “Trato de enfocar mi mente en lo positivo”, agregó siempre con una gran sonrisa, dejando claro que todo lo que se dice sobre ella, no llega a molestarle en la privacidad de su hogar.

Para Thalía no es raro toparse con contenido virtual en el que ella es la protagonista, pues es una asidua usuaria de las redes sociales. Con esa información que recolecta de diversas generaciones, la artista ahora une la nostalgia de grandes temas de grupos como Soda Stereo,Maldita Vecindad y Hombres G. Un viaje musical en el que ella se convierte en productora ejecutiva.

“Son tres episodios donde voy a hablar de la evolución de la música, desde el gramófono hasta la inteligencia artificial, pero desde los ojos de la fan, esta no es Thalía, esta es Ariadna Thalía en su cuarto de adolescente con sus casetes, sus mixtapes de sus héroes absolutos en la música que para mí eran los rockeros, rock en español”, dijo a Quique Usales.

Y por curioso que parezca, su hijo Matthew es parte de la inspiración para ello, pues Thalía se dio cuenta de cómo las cosas que a ella le emocionaban en su adolescencia son desconocidas para él. “Mi hijo ama la música, de pronto cuando le empecé a hablar de los mixtapes, él no entendía cómo en ese plástico se pega la canción”, contó.

Al mencionar a sus hijos, Thalía confirmó que ninguno de ellos tiene la vena artística. “No les gusta nada de lo que nosotros hacemos, pero sí son muy creativos en el aspecto de lo digital, de la animación”, agregó sobre Sabrina, la mayor de los dos.

Thalía, una mujer decidida

Mientras recordaba algunos capítulos de su vida, Thalía también habló de los obstáculos a los que se ha enfrentado en lo profesional, pues aunque parezca increíble, a pesar de su fama y posición internacional, Thalía también ha recibido negativas en algunos proyectos.

“Alguna vez me dijeron que no. Para la línea, la colección de ropa de Macy’s, al principio fue no. Me dijeron que no entendían, que no era el mercado porque tenían otras marcas que llegaban al consumidor hispano”, reveló a Usales.

“Insistí cuatro años. Las cosas buenas toman tiempo. Fue un reto hacer que Macy’s entendiera el mercado, a la Macy’s Girl, a mi Thalía Girl a quien le diseñaba la ropa y que me dieran a esos maniquíes más voluptuosos. No iba a poner mi ropa en otros. Les decía que tienen que hacer un maniquí para nosotras. ¡Somos voluptuosas, sabrosas, ricas y con curvas!”, recordó. Una idea que resultó ser un éxito que hasta la fecha se mantiene vigente en los aparadores de la tienda.

Sus secretos de belleza

Otra cosa que llama mucho la atención de Thalía es lo bella que luce, como si los años no pasaran por ella, algo que agradece a la tecnología y los cuidados que pone en su rutina de skin care. “Sí la tecnología para mantener un cutis y la piel en su lugar es una cosa espectacular Sí, yo me hago tratamientos. Todo lo que son máquinas de radiofrecuencia, láser... ¡Amo profundamente!”, confesó.

Y agregó: “Pero también es en qué edad vive tu alma. La mía está en los 24. Siento que estoy en mis proyectos, mis cosas, mi todo. Me como la vida, disfruto, quiero hacer muchas cosas y esa energía está en el aire y en mi alma. Cuando tienes eso lo usas, aprovechas y compartes”.

En la misma línea, dijo a Clarissa Molina: “Hay que cuidarse mucho. Una de las cosas que aprendí de mi madre fue la disciplina, el cuidado de tu persona, de tu piel. Ser constante con lo más aburrido: comer bien, ejercitarse”.

