Ante nueva polémica, Anahí aclara la situación sobre supuesta estafa: 'Me deslindo completamente'

Anahí se ha vuelto a ver envuelta en un tema legal y de mucha polémica luego de que Adrián Garza, un empresario mexicano, señalara a Pablo Ahumada, supuesto representante de la cantante, por no cumplir con los acuerdos a los que habían llegado para lanzar la colección de lentes Hillman Eyewear, entre ellos de promoción. Ante la situación, Anahí se pronunció dejando claro que no tiene representante, deslindándose por completo por las pérdidas monetarias que esto ocasionó.

© IG: @anahi Anahí

"A inicios de 2024 recibí la propuesta de hacer una colaboración con Hillman. Con todo el entusiasmo y la mejor intención decidí participar y apoyar a un proyecto emprendedor. Invertí en la más alta calidad de producción, fotografías y videos para que la campaña tuviera la calidad que merece", expresa la integrante de RBD sobre cómo inició todo. Y agrega: "Es importante para mí dejar claro que a lo que yo me comprometí es lo que se firmó en el contrato. Es un proyecto que se planteó a un año, es decir, 12 meses, del cual solamente han pasado dos meses".

Sobre su trabajo con Pablo Ahumada, expresó: "Dejo claro en este escrito que no tengo manager ni representante. Si bien hago proyectos con diferentes personas de la industria, con nadie tengo una exclusividad. Por lo tanto sí quiero dejar muy claro que los acuerdos, promesas o compromisos que se hayan hecho fuera del contrato de involucrar a otros artistas no tiene absolutamente NADA que ver conmigo. ME DESLINDO COMPLETAMENTE".

Y es que, según comenta Garza, había un compromiso con Ahumada de hacerle llegar la colección a artistas como Bad Bunny, Karol G o Anitta, con el fin de que se promocionara el producto.

Un acuerdo lejos de terceros

Anahí agregó que no dejará de colaborar con nuevas empresas, apoyándolas de la mejor manera y "con los riesgos que esto implica". Y concluyó: "A casi 40 años en esta industria me siento muy tranquila y respaldada por el trabajo realizado y profesionalismo de toda una vida".

© Rick Kern Anahí

Horas más tarde, la cantante compartió un video en el que Adrián Garza dejaba ver que habían tenido una conversación de frente, resaltando las cualidades de la artista que en todo momento se mostró comprensiva y dispuesta a seguir con el proyecto.