Christopher Uckermann recuerda cómo fue su romance con Anahí: 'Lo difícil fue cuando terminamos'

Para Christopher Uckermann la etapa que vivió con RBD será inolvidable. Y es que además de haber sido la plataforma que lo lanzó a la fama de forma internacional y de todas las experiencias que vivió, también encontró el amor al lado de una de sus compañeras, con quien mantuvo un breve romance que a la fecha recuerda con cariño. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que de forma muy sincera reveló cómo vivió el romance que tuvo con Anahí, una etapa de la que guarda grandes memorias.

© Getty Images Los RBD se han mantenido unidos a pesar de sus diferencias

Así lo compartió durante la charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la que con total apertura reveló cómo fue que vivió su romance con la cantante y la forma en la que llegaron a compenetrarse. "Muy bonita relación. Se compró su patineta. Yo en esa época usaba mis tenis skatos. Me acuerdo que estábamos filmando el video de Sálvame, ella se vestía así, pero el amor hace que haga cosas que no esperas. Se iba conmigo a patinar, pero no era su naturaleza", contó entre risas.

© Getty Images Anahí y Christopher Uckermann fueron novios durante una etapa de sus vidas

Christopher reveló que aunque siempre se han llevado bien, el haber sido novios hizo que las cosas se pusieran tenzas tras su rompimiento, pues al ser compañeros de trabajo tenían que verse a diario. "Lo difícil fue cuando terminamos porque verte la cara, llegaba con otra chica. Eso nos duró medio año, pero después ya brothers", agregó.

Finalmente, el artista habló de cómo se dio su romance, dejando en claro que, al ser en ese momento dos de las personalidades con mayor exposición de la televisión y la música, tuvieron que vivir su relación en privado. "No salíamos casi. Era ver películas en casa, nos preparábamos snacks y era lo único que hacíamos. De vez en cuando íbamos al cine en funciones donde sabes que no hay mucha gente, pero normalmente, películas en casa", finalizó.

¿Cómo es su relación con los RBD actualmente?

Luego de dar por finalizado el proceso legal que enfrentaron contra su exmanager, a quien señalaron de haber hecho malos manejos sobre los ingresos que tuvieron por el tour que realizaron el año pasado como RBD, todo parece indicar que las cosas no terminaron bien entre los integrantes y que hubo algunas fracturas. "A todos los quiero mucho, no igual, definitivamente. Te puedo decir que Maite es mi mejor amiga, eso es irremplazable, porque ella estuvo conmigo en todo el proceso, con Christian también, con todos, pero creo que con Christian y Mai he tenido mucho acercamiento últimamente", explicó el artista en un encuentro con la prensa. Para finalizar fue sincero al responder si le gustaría volver a compartir escenario con ellos: "Ojalá suceda", dijo.