Christian Chávez tras la resolución del caso legal de RBD: 'El chiste es luchar por conseguir justicia'

A unos días de que los integrantes de RBD anunciaran el arreglo legal al que llegaron con el ex mánager de la agrupación, Guillermo Rosas, todo parece transcurrir con calma entre los firmantes de la demanda, así lo dejó ver Christian Chávez, quien abordó el tema públicamente durante una reciente entrevista. Aunque fue discreto ante los cuestionamientos de la prensa, el cantante reaccionó al ser cuestionado sobre el por qué Dulce María y Anahí no habían incluido sus firmas en la resolución del caso, tal cual lo hizo él junto a Christopher Uckermann y Maite Perroni.

Abierto a compartir con los medios de comunicación su sentir luego del litigio, Christian hizo énfasis en la satisfacción que prevalece tras haberse hecho justicia en este caso, según afirmó ante las cámaras y los micrófonos. “Así es, gracias a Dios… lo que se tenga que decir pues está dicho en el comunicado. Felices, obviamente. Las batallas legales son tardadas y son muy desgastantes entonces creo que lo importante es el mensaje que dimos de no dejarse, el chiste es luchar por conseguir justicia y creo que se logró…”, expresó, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.

¿Por qué Dulce María y Anahí no firmaron la resolución?

En su charla con los medios de comunicación, Christian fue cuestionado sobre el por qué Anahí y Dulce María no habían firmado el documento con la resolución del caso sobre lo acontecido con Rosas, algo que llamó la atención de la prensa y de los seguidores de la banda de música pop, muy pendientes de la información generada sobre el caso. “Nosotros como ya lo he dicho en otras ocasiones de esos temas legales no vamos a hablar. Eso todo se arregla a través de las leyes, pero muchísimas gracias por preguntar…”, expresó Christian ante las preguntas.

Sin embargo, Christian dejó ver que los planes para continuar con los proyectos de RBD están sobre la mesa, aunque sin dar certeza sobre el tiempo o la fecha en que podrían dar nuevas noticias a sus seguidores en ese sentido. “Estamos en comunicación todo el tiempo. Todavía está el en vivo, hay todavía varias cosas que están, el documental y la fiebre Rebelde sigue más viva que nunca…”, dijo sonriente ante las preguntas de los reporteros.

La respuesta de Guillermo Rosas

Luego de que los integrantes de RBD dieran a conocer la resolución del caso, Guillermo Rosas se pronunció para dar su propia postura sobre los hechos. "Efectivamente, después de casi un año, este asunto ha concluido. Este acuerdo no es una resolución de ningún Juez o Corte, si no un trato negociado de buena fe, entre los equipos legales que representan a T6H y a Guillermo Rosas, junto al equipo legal que representa a los miembros involucrados del grupo…”. En se sentido también especificó: “Como se estableció en el acuerdo, en ningún momento hubo algún fraude, desvío, culpabilidad, falta de reporte de ingresos, o mal uso de recursos de parte de T6H y/o Guillermo Rosas. A pesar de los retos, ha valido la pena haber logrado este proyecto. Una de las principales funciones de T6H y Guillermo Rosas, era la de juntar a los cinco integrantes y crear las posibilidades y circunstancias ideales para que se llevara a cabo el reencuentro más exitoso de la historia de un grupo de Pop Latino”, dijo.