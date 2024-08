La sorpresiva felicitación de Anahí a Christian Chávez por su cumpleaños

Meses atrás los integrantes de RBD señalaron a su exmánager, Guillermo Rosas, como responsable del supuesto desvío de los ingresos por la gira de conciertos Soy Rebelde Tour. Desde ese momento, Anahí, quien es amiga de Rosas, ha mantenido un distanciamiento con sus compañeros, aunque eso no le ha impedido a la cantante dar muestra de que su cariño va más allá de cualquier situación. Esta vez, la intérprete no dudó en enviar una felicitación de cumpleaños a Christian Chávez, quien festejó su llegada a los 41 años cobijado por el amor de sus seres queridos.

© Getty Images La cantante y sus compañeros protagonizaron una exitosa gira el año pasado.

La muestra de cariño de Anahí a Christian

Tan activa como suele ser en redes sociales, Anahí publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece ella junto a Christian durante los ensayos del Soy Rebelde Tour. La intérprete ocupó esta imagen para desear lo mejor a Chávez, con quien ha tenido una gran cercanía. “Feliz cumpleaños”, escribió la cantante, dejando claro que su aprecio por Christian sigue intacto, lejos de los acontecimientos que han generado tensión al interior de la famosa agrupación pop.

Christian también se tomó el tiempo para agradecer a quienes le han enviado buenos deseos y felicitaciones por su cumpleaños. El cantante no pudo dejar pasar el buen gesto que tuvo Anahí con él, y replicó la felicitación de la intérprete en sus historias de Instagram, detalle al que respondió con un “gracias”, seguido por un emoji de corazón rojo y un símbolo de infinito. Esta respuesta no pasó desapercibida por los fans del también actor, quien al parecer ha llevado esta situación con calma, enfocado en mantener todo en orden.

© @christianchavezreal Christian Chávez respondió a la felicitación de Anahí.

¿Qué pasó entre Christian y Anahí?

A mediados de junio, los rumores alcanzaron a Anahí, relacionándola supuestamente con el desfalco del que se señala a Rosas. Por esos días, Christian fue cuestionado al respecto: ¿Cómo toman que la están vinculando a ella en el desfalco?”, preguntó un comunicador, a lo que Chavez respondió: “De todas esas cosas no les puedo decir nada, porque son chismes”, dijo Christian, palabras a las que Anahí aludió horas después, reiterando estar ajena a todo lo que se comentó de ella. “No solamente son chismes. Es absolutamente falso. Respuesta poco clara. Tristemente, se va perdiendo la memoria”, escribió en su cuenta de X.

© @anahi Anahí dice estar dispuesta a aclarar todo.

Anahí también busca claridad

Luego de lo comentado por el supuesto desfalco de Rosas, Anahí fue entrevistada por los medios de comunicación, espacio en el que se deslindó de cualquier señalamiento. “Yo lo que les puedo decir es que al igual que todos, yo también quiero claridad, yo también quiero que las cosas se pongan en orden para todos, que todo se esclarezca, eso es creo que lo que todos queremos y yo también”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. Anahí también aseguró que no desea tomar partido, y explicó su razón. “Yo no estoy defendiendo a nadie y eso sí quiero decirlo muy claro, pero tampoco estoy acusando a nadie, porque no tenemos todavía los resultados de las auditorias”, reveló.