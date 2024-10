Christopher Uckermann rompe el silencio sobre 'RBD': 'Estaríamos de tour si no hubieran pasado cosas legales'

Después de que RBD ganó la demanda interpuesta a su ex mánager, Guillermo Rosas, Christopher Uckermann rompió el silencio en entrevista con Yordi Rosado en la que habló cómo nunca de la situación que orilló a algunos integrantes del grupo a interponer este recurso legal para reducir el monto que su ex manejador solicitaba por la gira Soy Rebelde Tour. Más sincero que nunca, el cantante confesó que de no haber sido por los problemas legales, la banda continuaría reencontrándose con sus fans en toda Latinoamérica. Christopher también reveló cómo está la situación actualmente entre los integrantes del grupo y reconoció que no es cercano a todos.

© Getty Images Por primera vez, Christopher Uckermann reveló por qué terminó el reencuentro de RBD.

El cambio de planes

Por primera ocasión, el cantante habló del gran regreso de RBD a los escenarios y de por que, a pesar de que fue un éxito decidieron ponerle fin: "Hay cosas que no puedo hablar por respeto a todos, porque son cosas delicadas, van a salir a flote algún día, seguro, y espero que sí, porque al final, RBD siempre ha sido un grupo de justicia, así como vivimos abusos hace 20 años, no estábamos dispuestos a repetir estos abusos, por eso dijimos: '¡Basta!'", explicó Christopher.

Para este regreso, los integrante de la banda crearon una empresa, con el objetivo de tener el control de la gira, una etapa en la que él pudo involucrarse al máximo en el proceso creativo de todo el tour, con el que tenían planeado visitar más países que los que habían anunciado en un principio: "Tuve la oportunidad de crear el show, compuse el sencillo para el grupo, estaríamos de tour si no hubieran pasado cosas legales, nuestro plan era irnos a Perú, a Argentina a toda Latinoamérica, estaba España, dentro de nuestro planes, pero lamentablemente en este medio no todos tienen los mismos intereses y con nuestros socios tuvimos desacuerdos, había cosas que no estaban claras y la maquinaria se tuvo que parar".

© IG @christophervuckermann El cantante recordó cómo tuvieron que crear una empresa en tiempo récord.

Un éxito empañado por los interés

El cantante confesó que, lamentablemente, el éxito de RBD siempre ha provocado conflictos de interés, debido al numero de involucrados en el proyecto: "A nosotros nos hubiera encantado terminar el tour y hacer las cosas bien, muchos dicen que sí (habrá reencuentro), sí se arreglan las cosas, ahí estaremos, porque ya no estábamos dispuestos a seguir trabajando así, igual cambiamos de socios, porque al final, nosotros somos el grupo, pero algo pasa con el engranaje de RBD. Y siempre digo que es como en El señor de los anillos, cuando alguien tiene el anillo cerca quiere el poder", explicó.

Para los integrantes del grupo fue muy duro enfrentarse a los mismos problemas del pasado; sin embargo, en esta ocasión, tenían la madurez para enfrentar la situación, por lo que decidieron hacer las cosas por la vía legal: "En tiempo récord creamos una empresa desde cero, unos días antes del arranque, había ángeles en el camino que nos ayudaron y que nos hicieron tener más transparencia, pero si no lo hubiéramos hecho, ahí te cuento". Reconoció que asumir esta nueva responsabilidad no fue fácil: "Nos tocó estar en todo el proceso como productores, ese fue el reto, para mí fue el salto cuántico de estar en el escenario y tenerte que bajar a arreglar las cosas como productor nos cambió la vida".

© Getty Images Christopher reconoció que le gustaría retomar el reencuentro de RBD más adelante.

La actual relación de los 'RBD'

Sincero, Christopher reconoció que, de la demanda, el reencuentro sí fue un buen negocio para los RBD, quienes con este tour debutaron como empresarios: "Gracias a eso nos fue bien, nos pudo haber ido todavía mejor, pero la realidad es que RBD es un engranaje que se divide en miles de pedazos, los porcentajes se van por todos lados, aunque nuestro socios más importante es Televisa, hay mucha repartición de pastel, pero a pesar de todo, es buen negocio", reconoció Uckermann.

Mientras más exitosa era la gira, más presión sentían los integrantes, quienes estaban desempeñando dos roles, como talento y producción, una situación que, en el caso de Christopher le pasó factura: "Yo antes del tour estaba teniendo problemas de tiroides y ahí me di cuenta que el estrés es el detonante número uno de todo". A pesar de los problemas que enfrentaron en la gira, tienen la esperanza de retomar este proyecto en el futuro. El cantante fue sincero al revelar cómo está su relación con los integrantes de la banda: "A todos los quiero mucho, no igual, definitivamente. Te puedo decir que Maite es mi mejor amiga, eso es irremplazable, porque ella estuvo conmigo en todo el proceso, con Christian también, con todos, pero creo que con Christian y Mai he tenido mucho acercamiento últimamente". Para finalizar fue sincero al responder si le gustaría volver a compartir escenario con ellos: "Ojalá suceda", dijo.