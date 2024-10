El exmanager de RBD rompe el silencio: 'En ningún momento hubo algún fraude'

Luego de que que Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, exintegrantes de RBD, anunciaran por todo lo alto que, tras un año de un proceso legal en el que se auditaron las ganancias que obtuvieron el año pasado a través del Soy Rebelde Tour, el resultado había sido favorable para ellos, ha sido su exmanager, Guillermo Rosas, quien ha roto el silencio al respecto, a través de un comunicado, para compartir con la opinión pública su versión de los hechos, todo esto luego de que fuera señalado como el responsable del supuesto mal manejo de las finanzas de la agrupación durante la gira.

© Getty Images Hace un año, los RBD triunfaban con su gira 'Soy Rebelde Tour'

A través de un mesaje publicado en sus redes sociales, Rosas, por medio de su agencia de representación, fijó su postura al respecto, dejando en claro que como empresa, siempre estuvieron en la disposición de negociar con los integranres interesados y que la resolución a este conflicto se dio gracias a un acuerdo de buena fe y no producto de una sentencia de alguna autoridad. "Efectivamente, después de casi un año, este asunto ha concluido. Este acuerdo no es una resolución de ningún Juez o Corte, si no un trato negociado de buena fe, entre los equipos legales que representan a T6H y a Guillermo Rosas, junto al equipo legal que representa a los miembros involucrados del grupo", señaló la compañía.

© IG: @anahi Las cosas entre los RBD no terminaron bien tras los conflictos internos por la finanzas del grupo

En ese mismo sentido, la agencia de Guillermo Rosas detalló que la cantidad que ellos exigían como pago por sus servicios de representación era el acordado desde un principio con los integrantes de la banda; sin embargo, accedieron a reducir el porcentaje pactado. "La cantidad que T6H solicitaba a Souls era correspondiente al 16.66% de las ganancias netas del tour, como lo establecía el contrato original firmado entre los artistas y T6H. El standard de la industria para una compañía con las obligaciones como las que T6H fungió, varía entre el 20% y el 30%. Sin embargo, al ser cinco artistas, T6H redujo su porcentaje al 16.66% desde un principio", explicaron.

Además, T6H detalló en su comunicado que, para evitar que el conflicto legal se extendiera por años, como empresa aceptaron una reducción del porcentaje acordado en un inicio."Al existir diferencias irreparables con algunos de los miembros de RBD; T6H con el fin de evitar una batalla legal de años, accedió a renunciar a las ganancias que le hubieran correspondido por el tour en Latinoamérica; bonos negociados con LiveNation por T6H a favor de Souls; y a la deducción de los gastos de producción realizados por T6H que no hayan sido aceptados por Souls en la última auditoria. Lo anterior, redujo el porcentaje de T6H a aproximadamente el 9%", agregaron.

Niegan malos manejos

Finalmente, la compañía de Guillermo Rosas reiteró que la resolución de este conflicto se dio por un acuerdo y no por que haya existido alguna culpabilidad. "Como se estableció en el acuerdo, en ningún momento hubo algún fraude, desvío, culpabilidad, falta de reporte de ingresos, o mal uso de recursos de parte de T6H y/o Guillermo Rosas. A pesar de los retos, ha valido la pena haber logrado este proyecto. Una de las principales funciones de T6H y Guillermo Rosas, era la de juntar a los cinco integrantes y crear las posibilidades y circunstancias ideales para que se llevara a cabo el reencuentro más exitoso de la historia de un grupo de Pop Latino", finalizaron.