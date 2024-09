Anahí responde sincera sobre la posibilidad de un reencuentro de RBD: 'Lo veo complicado'

Meses atrás, un distanciamiento entre los integrantes de RBD acaparó por completo el interés mediático. La razón de tal situación se debe a los asuntos financieros de la agrupación con su exmánager, Guillermo Rosas, especialmente por las ganancias obtenidas en su pasada gira de conciertos denominada Soy Rebelde Tour. Sincera ante la circunstancia actual con sus compañeros, Anahí habló de su sentir por el exitoso proyecto, sin dejar de poner de frente el gran amor que tiene por RBD. Pero ¿será posible que la banda se reencuentre en el futuro? Ante tal cuestionamiento, la intérprete no dudó en responder, abierta a que las cosas puedan tomar el rumbo adecuado cuando sea necesario.

© Getty Images RBD en su exitosa gira 'Soy Rebelde Tour'

Anahí se enfoca en el presente

En días pasados, Anahí hizo su gran regreso a la televisión tras varios años de permanecer fuera de los sets de grabación. Con motivo de esta nueva etapa en su carrera, la actriz y cantante concedió algunas entrevistas a los medios, en las que habló de varios temas ligados a su carrera. A pregunta expresa de si ve posible una próxima reunión de RBD, dijo: “La verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado. El camino de cada uno está como por diferentes lugares, pero no lo sé…”, contó a los micrófonos del programa televisivo Ventaneando.

Lejos de cualquier pronóstico, sobre lo que pudiera suceder con la banda, Anahí fue muy clara al expresar su firme postura, pues ante todo prefiere estar enfocada en el presenta. “Yo la verdad no hago planes, en la vida he aprendido que tenemos aquí y ahora y hay que gozar aquí y ahora, agradecer lo vivido y no estar tanto siempre queriendo más, sino también disfrutar lo que tienes ahí…”, dijo la intérprete, feliz por regresar a los foros de Televisa para ser parte del programa ¿Quién es la máscara?

© Getty Images Anahí habló de su gran amor por RBD.

Su gran amor por RBD

A pesar de los constantes cambios al interior de RBD, Anahí está segura del gran amor que le tiene a ese proyecto, el cual surgió gracias a la telenovela juvenil de 2004, Rebelde, producida por Pedro Damián, quien le dio la oportunidad de ser Mia Colucci, uno de los personajes más recordados de la historia televisiva en la que también participaron Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. “Este año se cumplen ya 20 años, entonces es una vida transcurrida juntos y yo creo que eso es lo que hay que llevarse siempre en el corazón…”, apuntó.

Anahí también fue enfática al recordar con cariño su papel en la telenovela. “Yo amo a RBD, yo en mi corazón tengo a Mia Colucci por el resto de mi vida. Yo soy Mia Colucci, a mí no me la quita nadie… Yo soy Mia Colucci a los 70 (años) o a lo que me preste la vida. Es algo que amo tanto, que disfruté tanto…”, explicó.

© Getty Images Anahí confirmó que RBD grabó nuevas canciones, aunque no sabe qué sucederá.

¿Nuevo disco de RBD?

Frente a la incertidumbre que prevalece sobre el futuro de RBD, Anahí confirmó que sí grabaron nuevas canciones, aunque desconoce lo que sucederá. “Hicimos varias canciones, grabamos varias canciones y la verdad es que no sé, no tengo idea qué va a pasar con eso…”. Así mismo, reiteró lo mucho que la pasada gira de conciertos la llenó de gran emoción. “Quien no haya podido ir (a los conciertos) y vea un video se podrá dar cuenta cómo se me desbordaba el alma… No podía, fue imposible, yo me desbordaba, era un sentimiento que era mucho más grande que yo…”.