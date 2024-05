El exmánager de RBD responde a la agrupación: ‘No hubo desvíos ni malos manejos’

La polémica continúa tras la denuncia que los integrantes de RBD, a través de sus abogados, hicieron sobre el desfalco de 1 millón de dólares de su pasada gira, Soy Rebelde Tour, responsabilizando directamente a Guillermo Rosas, su exmánager, así como a su empresa, T6H Entertainment. Luego del comunicado emitido por la banda pop, -replicado en las redes sociales de Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María, Maite Perroni y Christian Chávez-, Rosas ha vuelto a hacer pública su respuesta, negando malos manejos como se ha dicho. el empresario ha emitido un nuevo comunicado para fijar su postura y dar respuesta a lo expuesto por la agrupación.

RBD emitió un comunicado en el que señala un desfalco por 1 millón de dólares.

¿Qué ha dicho la empresa de Guillermo Rosas?

El documento emitido por T6H Entertainment especifica algunos de los puntos expuestos por el despacho contratado por RBD para tal propósito, como los porcentajes de dinero pendientes de verificar.

“A medios y público:

Es importante para T6H aclarar algunos de los puntos publicados ayer por Souls Productions Inc. para continuar este proceso con claridad y verdad.

Para ser completamente específicos, la investigación contable realizada por Citrin Cooperman del 6 de marzo, confirmó, validó y verificó el 93.5% de todos los fondos administrados por T6H. El porcentaje pendiente a verificar suma una cantidad de US $563,491.00. El reporte también clarifica, que los gastos aún no verificados, en ningún momento sugieren alguna irregularidad o uso ilícito del dinero. Un gasto no verificado, en este caso, significa que se requerían documentos e información adicional. Estos gastos pendientes de verificación, que son todos gastos que fueron hechos por y para la realización del tour, están detalladamente contabilizados, categorizados, reportados y justificados…”, especifica el comunicado.

RBD tuvo una de las giras más exitosas del 2023 con Soy Rebelde Tour.

Señalan difamación

Ante el panorama y las acusaciones de la agrupación, Rosas y su empresa aseguran el manejo adecuado con apego a los procesos. Así mismo rechazaron una vez más las versiones de malos manejos.

“T6H entregó ya los documentos adicionales y seguimos a la espera del reporte final de Citrin, el cual seguramente, completará la verificación. Si hay algo que demuestra este primer reporte, es que no hubo desvíos ni malos manejos como se ha sugerido, y cualquier declaración diferente, es puramente una prueba de difamación. T6H realizará los procesos necesarios hasta que esto quede claro y comprobado. T6H recomendó a los artistas a Citrin Cooperman para llevar los procesos de impuestos con el Internal Revenue Service (IRS) que un tour de esta magnitud exige, y esta había sido la experiencia entre Citrin y T6H en proyectos anteriores. Fue la sugerencia de los artistas, que también se contratara a Citrin para administrar y manejar los fondos de Souls (siempre con aprobación de los artistas) y T6H accedió, debido a la buena reputación y profesionalismo del despacho. También fue la elección de los artistas que Citrin llevara a cabo la auditoria…”.

Los artistas ya han cobrado parte de sus ganancias, afirma

Sobre el tema de los pagos, el comunicado de T6H también especifica:

“Desde la incorporación de Souls, de la cual Guillermo Rosas también es accionista, T6H ha cooperado con la asignación de la mayoría de los contratos necesarios para los pagos del tour, y prueba clara, es que los cinco artistas han cobrado más del 80% de sus ganancias, mientras que T6H, sigue sin recibir la mayoría de sus pagos correspondientes de parte de Souls. T6H firmará los documentos faltantes según las indicaciones de su equipo de abogados, encabezado por Howard King de King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP quienes representan a T6H y Guillermo Rosas en este proceso. Durante la participación de T6H en el tour, nunca recibió confirmación de todas las partes para la realización de una segunda etapa del tour y T6H no representa ningún impedimento, ni obstáculo para que los artistas puedan realizar una segunda parte si así lo desearan. T6H está en la misma página con los miembros del grupo, para resolver con respeto, claridad y profesionalismo las diferencias…”.

RBD asegura que seguirá el proceso para esclarecer todo con respecto al desfalco.

“T6H no descansará hasta que este tema este resuelto con justicia, así como no permitirá que su integridad financiera continue siendo difamada. Haremos todo lo posible para poder llegar a una resolución pronta y favorable para todos, ya que es lo que el éxito histórico de este tour, los fans, los artistas y todos los que lo hicimos posible, merecen”, se puede leer al final del documento.