Dulce María confirma irregularidades en las finanzas de RBD: ‘Nos rompe el corazón’

A pesar de que el amor de sus fans es inquebrantable, al interior de RBD una fractura mantiene en jaque a los integrantes. Después del fenómeno que generó la banda con su regreso en el Soy Rebelde Tour, enfrentan una retadora situación dentro del grupo. Después de que el esposo de Maite Perroni confirmara que al interior de la empresa que constituyeron se lleva a cabo una auditoría para investigar un supuesto desfalco millonario, Dulce María rompió el silencio y le contó a la prensa que las primeras indagatorias ya arrojaron varias irregularidades.

Los primeros resultados

Durante un breve encuentro con la prensa, Dulce María explicó que dicha investigación se realiza al interior de la compañía y que debido a que sigue en curso no puede brindar más detalles: “Es difícil, decepcionante y muy doloroso todo lo que se está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que me gustaría platicar, porque es algo delicado, no estamos en demanda, ni nada de eso, hasta ahora, simplemente, como cualquier empresa donde se vieron irregularidades, estamos en auditorías”.

Con el objetivo de no caer en inconsistencias, Dulce María pidió a los medios esperar para tener más información; sin embargo, adelantó que sí se han detectado movimientos no reportados: “De la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde a mí dar más información”, añadió. Descubrir esta situación ha traído un sentimiento de decepción para varios integrantes: “Es algo muy triste, claro que sí nos rompe el corazón, porque teníamos tantos planes para seguir con el tour y estamos en un momento difícil”.

A pesar de la tempestad y las diferencias internas, dejó claro que el amor a los fanáticos continúa intacto: “Quiero decirles que ese amor que tenemos hacia los fans de RBD, ese agradecimiento, esos momentos que nos hicieron vivir, esos se quedan en el corazón para siempre, eso no cambia, esto es algo independiente de nosotros”. La cantante puntualizó que, en su caso, fue ese cariño lo que la orilló a aceptar formar parte del reencuentro: “Por lo que yo me uní fue por todo ese amor que la gente nos ha dado, son los fans más apasionados, por esa parte volvimos”.

Los fans, su más grande fortaleza

Dulce María destacó que le gustaría compartir más detalles con sus fans, con quienes siempre han procurado la transparencia, pero pidió paciencia: “Es un momento muy delicado y duele para todos, hay que darle tiempo al tiempo, ojalá que pronto podamos decirles algo para dejarlos más claros a todos, ahorita es delicado, porque ni nosotros sabemos bien qué está pasando”. Además resaltó que, como lo han hecho desde hace varios años, esta lección también la están superando de la mano de sus seguidores: “Creo que parte de crecer, de hacerte responsable, siempre les decimos cosas bonitas a nuestros fans y conforme vamos creciendo cambian nuestros problemas, cambian las cosas y creo que esto también es algo importante, todo el tiempo les decimos: ‘Luchen por lo que creen’”, finalizó.