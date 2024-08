El emotivo mensaje de Anahí al cumplirse un año del arranque de la gira de RBD

Sin duda alguna, la gira que emprendió el año pasado RBD fue algo sin precedentes. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reencontraron con sus fans, tras 15 años de haberse separado, haciéndolos vibrar con cada uno de sus éxitos y abarrotando cada recinto en el que se presentaron. Es por eso que al cumplirse un año del arranque del Soy Rebelde Tour, Anahí no pudo evitar sentirse nostálgica al recordar cada uno de los instantes que vivió al lado de sus compañeros de banda y de todos sus fans, quienes finalmente fueron testigos, además, del gran regreso a los escenarios de la intérprete de Sálvame, quien se había mantenido alejada de los reflectores desde hace algunos años.

© Getty Images Los RBD protagonizaron una exitosa gira el año pasado

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió un video en el que recopiló algunos de los momentos más especiales que vivió durante la gira que los llevó a recorrer las principales ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México, y en la que pudo reencontrarse con sus fans. Al pie de la imagen, Anahí escribió unas palabras en las que se mostró agradecida por todo lo vivido durante esta gran etapa de su carrera. "¡Hace un año! El tiempo vuela …Gracias por todo lo bonito", compartió la intérprete.

A un año del 'Soy Rebelde Tour' View post on Instagram

En ese mismo sentido, la actriz se pronunció respecto a la vigencia que tiene RBD hasta fecha, pues a pesar de que han pasado 20 años desde el surgimiento del grupo, sus fans se mantienen fieles a todos ellos. Es por eso que ahora que las cosas se encuentran en stand by entre sus integrantes y de que el futuro de la agrupación es incierto, Anahí quiso dejar en claro que RBD seguirá vivo a través de sus seguidores. "Hasta que el último corazón rebelde deje de latir", finalizó.

Video Relacionado

La razón por la que Anahí podría no volver a los escenarios

A lo largo del Soy Rebelde Tour, Anahí preparó a sus fans para una eventual despedida, pues si bien, muchos de sus seguidores soñaban con verla retomar su carrera como cantante, lo cierto es que la también actriz tiene otros planes en mente. Algo de lo que habló su esposo Manuel Velasco Coello en una entrevista con Ventaneando, en la que reveló la razón por la que el regreso a los escenarios de su esposa estaría en duda. “Nuestros niños tienen: 4 años Emiliano, y Manuel 7; ya van a la escuela, a diferencia de los demás integrantes, que son más pequeños y que todavía no tienen que ir al ciclo escolar”, explicó el exgobernador de Chiapas a la emisión.

En ese mismo sentido, Velasco Coello recordó cómo fue que, durante el Soy Rebelde Tour, lograron coordinarse para no descuidar a sus dos pequeños en ningún momento. “Pues para mí era, me acuerdo cuando empezó la gira, en el primer concierto, pues al día siguiente me regresé con los niños para que fueran a la escuela, y luego también se vio que pudieran tener maestras particulares para que no perdieran el ciclo escolar, entonces es más complicado en el caso de nosotros”, aseguró.