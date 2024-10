De la mano de sus hijos, Anahí presume su fascinante regreso a Televisa

Televisa es la empresa que le abrió las puertas a Anahí siendo pequeña. En los foros de la televisora de San Ángel, en la Ciudad de México, la intérprete se formó como actriz y cantante, consolidando un éxito rotundo que le mereció el reconocimiento más allá de las fronteras mexicanas. Tras permanecer alejada de la TV por 15 años, Anahí volvió a Televisa para ser protagonista, ahora en su papel de investigadora, del programa televisivo ¿Quién Es la Máscara?, el cual se ha estrenado este fin de semana para alegría de todos sus seguidores. El momento fue tan emotivo para ella no solo por reencontrarse con los televidentes, sino también porque para este regreso contó con el cobijo de su familia: sus hijos y su esposo, Manuel Velasco.

Anahí compartió vistazos del especial momento junto a sus hijos.

Los hijos de Anahí felices por su mamá

A través de las redes sociales, Anahí dio vistazos de su espectacular vuelta a la pantalla chica como investigadora de ¿Quién Es La Máscara? El momento fue tan emotivo que incluyó un homenaje a RBD, la agrupación que le otorgó el privilegio de conquistar el éxito con el popular personaje de Mía Colucci. Los aplausos y el reconocimiento de los demás investigadores y compañeros de la intérprete; Juanpa Zurita, Martha Higareda y Carlos Rivera fueron inmediatos, una alegría que se conjugó con la emoción por contar en el foro con la presencia de sus hijos; los pequeños Manuel y Emiliano.

Manuel y Emiliano, hijos de Anahí

Conmovida, Anahí compartió las imágenes de ella y sus hijos disfrutando de este momento único. “Investigadores”, escribió ella al pie de las postales, las cuales le han merecido una ola de buenos deseos por parte de sus fans. De esta manera, la estrella pone en alto lo mucho que la llena de orgullo que su familia sea partícipe de sus triunfos, agradecida con la vida por la oportunidad de dedicarse a lo que más ama y contar con el respaldo no solo de sus seres queridos, sino también del público que ha celebrado su reaparición en las pantallas.

Anahí fue acompañada por sus hijos en su regreso a la TV.

Agradecida con su esposo, Manuel Velasco

Entre sus dedicatorias, Anahí agradeció a su esposo, Manuel Velasco, quien ha sido parte muy importante de este momento de su vida. su regreso a los foros de televisión ha sido, sin duda, una parte muy importante de su carrera. La intérprete mostró una imagen en la que aparece junto al padre de sus hijos, a quien dedica unas palabras por el respaldo y la compañía que este le ha brindado.

Anahí agradeció a su esposo, Manuel Velasco.

A través de sus historias en Instagram, Anahí expresó su sentir por Velasco: “Gracias por acompañarme y apoyarme siempre. Te amo”, escribió la estrella en sus redes. Para Anahí volver a Televisa es sin duda una de las experiencias más gratificantes, pues es en esos foros que comenzó su carrera sobre los escenarios. “Para mí, lo más bonito de estar en este proyecto es que mis hijos fueron quienes más se ilusionaron cuando les enseñé los videos, me decían: 'Mamá quiero ir contigo'. Ahorita no creas, hubo drama porque no los traje, pero primero tenía que venir yo y tener todo en orden y ya después los voy a traer, quieren disfrazarse, ya sabrás. Pero creo que es lo bonito de este proyecto, que une a la familia en la televisión, todos juntos viendo el programa, creo que eso es lo que más me motivó a hoy estar aquí”, contó Anahí en días pasados.