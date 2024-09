Por primera vez, Anahí narra cómo le propuso matrimonio Manuel Velasco

Con su gran regreso a la televisión , en la nueva temporada del programa ¿Quién es la máscara?, Anahí también está de vuelta en los medios de comunicación, donde ha acaparado los titulares por esta noticia que ha dado pie a grandes entrevistas. Este fin de semanas, la cantante se convirtió en la invitada de honor del canal de Youtube de Yordi Rosado , donde, por primera vez abrió su corazón y narró un poco de los detalles, hasta ahora desconocidos del comienzo de su relación con su esposo, Manuel Velasco . Por primera vez, Anahí narró cómo fue que el político le pidió que fuera su esposa y por qué decidió casarse en una íntima ceremonia realizada a las 7:00 de la mañana, en la catedral de San Cristóbal.

© IG @velascom_ La cantante contó que su esposo le propuso matrimonio en la antigua ciudad maya de Palenque, en Chiapas

En este retorno a la pantalla chica, Anahí quiere mostrarse tal cómo es, como una artista consolidada que, el próximo año, celebrará 40 años de carrera artística. En ese sentido, la actriz y cantante ha querido compartir con el público algunos pormenores de su vida privada, a la que se ha dedicado en cuerpo y alma durante estos años de retino temporal. En este tiempo, no sólo encontró el amor en los brazos de Manuel Velasco Coello, sino que también debutó como mamá con la llegada de sus dos hijos, Manuel y Emiliano, de siete y cuatro años de edad, respectivamente.

Por primera vez, Anahí contó cómo se dio el flechazo con el político, a quien conoció gracias a un amigo en común. Después de un año de estar saliendo, la cantante comenzó su romance, al mismo tiempo que decidió darse una pausa en el trabajo, fue entonces cuando se volvió inseparable de su novio quien, en ese entonces, era candidato a la gubernatura del estado de Chiapas, un cargo que demostró, poco tiempo después: “Nuestros planes siempre fueron muy serios, desde un principio, supimos que queríamos estar juntos”, reconoció.

© IG @velascom_ La pareja se casó en abril del 2015, en la catedral de San Cristóbal de las Casa

El espectacular escenario de su compromiso.

En primicia, la integrante de RBD , le contó a Yordi cómo fue que Manuel le pidió matrimonio: “El día que cumplimos tres años de novios, nos casamos, me dio el anillo seis meses antes, en Palenque Chiapas. Fue hermoso, yo lo acompañaba a muchos eventos, me gustaba, me acercó mucho a la gente, ver a las personas de cerca, abrazarlos”, comentó sobre aquel día en el que, le dijo que lo acompañara a un supuesto evento en la antigua ciudad maya, que se convirtió en el escenario para su especial propuesta matrimonial.

Anahí recordó que, al llegar al lugar, presintió de lo que se trataba: “Empezamos a caminar y empecé a ver que Manuel temblaba y dije: '¡No me hice las uñas!'. De repente, ahí en frente de las pirámides, se hinca, fue una cosa preciosa, era mentira lo del evento. Me dio mucha emoción ver que se hincara y me dijo: '¿Te quieres casar conmigo para toda la vida?', fue hermoso, porque yo sí quiero estar con él toda la vida y espero que así sea”, contó emocionada.

Video relacionado

© IG @velascom_ Hace siete años, la pareja recibió a su primer hijo, Manuel y hace cuatro, al más pequeño, Emiliano

Una boda muy especial

El resto es historia, en abril próximo celebrarán su décimo aniversario de bodas, un día que no olvidarán por los memorables recuerdos: “Nuestra boda tuvo que ser muy chiquita y en la mañana. Mi papá me cantó, en la sala de la casa (…) a las 11:00 de la mañana yo ya llevaba como tres tequilas, porque fue a las 7:00 am”. A la distancia, la cantante reconoce que su enlace matrimonial fue el más especial que pudo tener, pues su matrimonio ha sido un éxito.