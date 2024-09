Con lágrimas de emoción, Anahí regresa a Televisa después de 11 años

Después de más de una década de no pisar los foros de Televisa , Anahí regresa por la puerta grande a la televisora ​​para incorporarse como parte del panel de investigadores de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, el programa que marcará su gran retorno. a la televisión mexicana. Conmovida hasta las lágrimas, la integrante de RBD , recorrió los pasillos donde comenzó su carrera, a la edad de dos años, de la mano de su hermana mayor, Marichelo , quien la acompañó en este reencuentro con su pasado.

Su reacción al regresar a casa

A través de su cuenta de Instagram, Anahí compartió un clip de su reacción al ingresar al foro de este programa, donde trabajó varias veces de niña: “¡Qué fuerte! Te lo juro que huele, es como estos lugares que llegas y huele a recuerdos, huele a mi infancia, qué fuerte”, es le escucha decir en el video que tituló: “Hoy es un día muy especial”.

En sus historias, Anahí compartió imágenes de su nuevo camerino, donde la producción le dio una cálida bienvenida, colocando una foto de su infancia: “Gracias por este hermoso recibimiento ¡Es broma! Voy a llorar”, comentó, mientras intentaba no llorar. Otro detalle que la conmovió fue ver una foto junto a sus dos hijos durante un concierto de RBD: “No, ¡qué bonito!”.

La nueva en la producción

Como parte de los gestos que recibió a su llegada a este programa destacó el arreglo de flores que le envió su compañera Martha Higadera , quien agregó una tarjeta en la que le escribió: “Anahí, bienvenida a '¿Quién es la máscara?', Me emociono mucho trabajar contigo. Siéntete en casa, nos vamos a divertir mucho”. Sobre sus compañeros en esta emisión, Anahí le contó a Jorge Ugalde: “Voy a hacer mi mejor papel tratando de adivinar, creo que voy a aprender de los mejores. Me siento como la nueva de la escuela".

