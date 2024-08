Tras varios años fuera de la pantalla, Anahí regresa a la televisión

Hace más de una década, Anahí tomó la decisión de abandonar la televisión. Fue en 2011 cuando realizó su último proyecto como actriz el melodrama titulado Dos Hogares, con el cual logró entrar en el horario estelar de la frecuencia de TelevisaUnivision. A pesar de su rotundo éxito en el espectáculo, la intérprete solo se enfocó en su carrera musical años después al retomar en 2023 su actividad dentro de la agrupación RBD, emprendiendo una exitosa gira de conciertos con sus compañeros. A unos meses de concluir esa etapa, Anahí ha vuelto a ser el tema de conversación, luego de que este 27 de agosto se anunciara de manera oficial el regreso de la actriz y cantante a la pantalla chica.

© @anahi Anahí vuelve a la televisión tras poco más de una década.

La nueva etapa de Anahí en la televisión

Los fans de la estrella están listos para ser testigos de este momento. Anahí ya prepara todo para su vuelta frente a las cámaras, y no precisamente en algún proyecto de telenovela o serie televisiva. Esta vez, volverá en una nueva faceta, y lo hará por la puerta grande en el programa de televisión ¿Quién es la máscara?, en el que tendrá un importante rol como lo han hecho varias celebridades en años anteriores.

Video relacionado

El anuncio fue hecho por Televisa y Las Estrellas a través de sus redes sociales, en una publicación que da detalle del nuevo papel de la intérprete. “Confirmado. No sobreviviremos por pura ansiedad ni con el nudo en la garganta, porque la cantante, actriz, y ahora investigadora, será parte de la nueva temporada de ¿#QuiénEsLaMáscara? ¡Bienvenida, @anahi! ¡Muy pronto por #LasEstrellas!”, se puede leer en la información compartida en Instagram, la cual fue ilustrada con una fotografía de la integrante de RBD.

© Getty Images Anahí volvió a los escenarios meses atrás con la agrupación RBD.

¿Por qué dejó Anahí la televisión?

La sorpresa ha sido tan grande entre el público seguidor de Anahí, que le han hecho llegar mensajes de felicitaciones y buenos deseos por esta etapa a punto de comenzar. Ella no ha comentado nada al respecto, aunque la noticia se ha viralizado y sus seguidores han comenzado la cuenta regresiva para cuando ocurra el momento de verla de vuelta en las pantallas. Por ahora, no hay fecha exacta de la salida al aire de esta temporada, pero se ha dado a conocer que compartirá créditos con Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda.

Recordemos que, en septiembre de 2023, Anahí se sinceró con Joaquín López Dóriga sobre su salida de la televisión. La actriz recordó cómo fue que tomó la decisión, la cual le compartió por primera vez a Manuel Velasco, su ahora esposo, y quien por ese entonces comenzaba a salir con ella. “Le dije: ‘Ya no quiero ser artista’, y me puse a chillar en el coche, a dos días de vernos. Me dice: ‘¿Cómo? Eres la protagonista’. Le dije: ‘No le digas a nadie, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que solucionar esto, ya no quiero ser artista’… Empezó todo un tema, terminó la telenovela, busqué a Emilio y le dije: ‘Ya no quiero ser artista’…”, relató Anahí, quien recuerda cómo le sugirieron tomar vacaciones, mismas que se prologaron seis meses, tiempo en el que su romance con Velasco logró consolidarse.