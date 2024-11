Jennifer Lopez y Emme arrancan los festejos por Halloween con un día de compras

En medio de su proceso de divorcio, del cual no han trascendido nuevos detalles, Jennifer Lopez sigue adelante, enfocándose en su familia y en sus proyectos profesionales. Tal como ella mismo lo ha reconocido, disfruta mucho pasar tiempo con sus hijos, quienes son una de sus principales fortalezas. Por eso no ha sido de extrañar que, en vísperas de Halloween, haya salido con su hija Emme Muñiz para una entretenida sesión de compras.

© Grosby Group JLo y su hija Emme disfrutaron de una salida de compras en Los Ángeles.

El pasado 30 de octubre, JLo y su hija fueron fotografiadas mientras visitaban la tienda American Rag en Los Ángeles. Sonrientes y relajadas, madre e hija disfrutaron el tiempo juntas viendo ropa y accesorios, y salieron del establecimiento con una gran bolsa. No sería de extrañar que la cantante haya llevado a su retoño de shopping para que renovara su guardarropa para estos días de festejos.

Jennifer hizo de esta salida un derroche de estilo, y demostró que se puede estar cómoda y abrigada en otoño luciendo perfecta. La intérprete de On The Floor usó un suéter oversize en color crema con cuello alto, unos jeans amplios con efecto de manchas, y unos botines UGG de plataforma en camel. Para complementar su look relajado, JLo usó un maxibolso marrón y unas gafas de sol.

© Grosby Group Madre e hija disfrutaron su salida juntas en vísperas de Halloween.

© Grosby Group JLo usó un cómo y estiloso look de otoño.

Emme, por su parte, se mantuvo fiel a su estética habitual usando unos jeans oscuros de corte recto, una camiseta negra con estampado y sus infalibles zapatos Converse. Sin embargo, no fue su atuendo lo que más llamó la atención, sino lo feliz que se le veía por salir de compras con su famosa mamá.

© Grosby Group JLo disfruta pasar tiempo con sus hijos.

Hace apenas unos días, Jennifer salió a cenar con Emme y su mellizo Max a West Hollywood y, como ahora, se les vio pasándola muy bien juntos. La también actriz presentó su película Unstoppable en un festival de cine un día antes, y al parecer quiso salir a celebrar con sus hijos y algunos amigos.

© Instagram @jlo Jennifer Lopez y sus hijos Emme y Max en su cumpleaños 16.

Sus hijos han sido un bálsamo en estos momentos difíciles

En su reciente entrevista con Nikki Glasser para Interview Magazine, Jennifer no mencionpo explícitamente su separación de Ben Affleck, pero sí admitió atravesar por momentos complicados. “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, confesó.

Sin embargo, la llamada ‘Diva del Bonx’ destacó que sus hijos fueron su refugio hace unos meses cuando se vio obligada a cancelar su esperada gira, mientras se encontraba rodeada de rumores de crisis matrimonial. “Estaba tan devastada por haber decepcionado a alguien, pero solo necesitaba estar con mis hijos y conmigo misma y realmente profundizar en las cosas que estaban sucediendo en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue un momento realmente difícil para mí. Probablemente el momento más difícil de mi vida, pero también fue el mejor momento porque pude hacer ese trabajo sobre mí misma”, admitió.