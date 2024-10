Tras separarse de JLo, Ben Affleck está listo para salir de nuevo, pero tiene una importante condición

Han pasado más de dos meses desde que se reveló que Jennifer Lopez había solicitado el divorcio a Ben Affleck, justamente al cumplir su segundo aniversario de bodas. La expareja parece estar decidida a seguir adelante con sus vidas, y mientras la cantante afirmó en una reciente entrevista que no está buscando a nadie ahora, el actor supuestamente ya está listo para salir de nuevo con mujeres, pero tiene una importante condición antes de hacerlo.

© Getty Images Se ha reportado que Ben está listo para tener citas otra vez.

En el pasado, Ben ha experimentado los peligros de poner en riesgo su sobriedad, por lo que ahora está más consciente de ello y no está dispuesto a caer de nuevo. Es por eso que, si tiene nuevas citas, deben ser con mujeres que entiendas bien esta situación. Así lo ha revelado el Daily Mail citando fuentes exclusivas.

“Ben no ha renunciado a las relaciones y finalmente se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien nuevamente”, dijo el informante el tabloide británico. Sin embargo, señaló que no está entre sus planes iniciar algo formal hasta que su matrimonio con JLo esté completamente disuelto. “No va a meterse en nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda salir con nadie”, dijo.

© Getty Images Al parecer Ben no buscaría nada formal hasta divorciarse de JLo.

“Él sólo quiere salir con alguien que esté sobrio o en recuperación. Estos últimos dos años han sido duros para Ben y, a medida que comienza a sanar, una cosa está muy clara: su recuperación está por encima de todo. No va a poner en peligro su sobriedad”, enfatizó la fuente.

Después de que Affleck dejó la mansión que compartía con Jennifer y se mudó a una casa de alquiler en Brentwood, se reportó que sus amigos estaban preocupados de que pudiera recaer en la bebida. De hecho, por aquel entonces se dijo que la intérprete de On The Floor había acudido a Jennifer Garner, exesposa de Ben, para pedirle su ayuda para lidiar con la situación.

© Getty Images Jennifer Garner siempre ha sido un apoyo para Ben.

Sin embargo, toda esta situación no fue del agrado del actor de Batman, pues según la fuente del medio antes citado, se sintió molesto de que la gente temiera que recayera tras un periodo tan largo de sobriedad.

“Ben intenta evitar leer las noticias, pero le molesta que la gente piense que ha recaído porque no es así”, dijo el informante. “Como todo alcohólico, Ben se despierta con un solo objetivo en mente: mantenerse sobrio durante todo el día”, destacó.

La batalla de Ben para mantenerse sobrio

La estrella de Argo ha sido muy abierto al hablar de sus problemas con la bebida, el cual lo llevó a rehabilitación por última vez en 2018 con ayuda de la madre de sus hijos. “Bebí con relativa normalidad durante mucho tiempo. Lo que pasó fue que comencé a beber cada vez más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando”, contó en 2020 a The New York Times. “Eso fue en 2015, 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó más problemas matrimoniales”, confesó el actor quien admitió sentirse “atrapado” en su relación con Garner.

Sin embargo, aquellas declaraciones en las que parecía culpar a Jennifer y a su matrimonio de alcoholismo causaron gran revuelo y tuvo que salir a aclarar todo. “Para ser claro, mi comportamiento es completamente mi responsabilidad. El punto que estaba tratando de transmitir era triste. Estaba tratando de decir: ‘Oye, mira, estaba bebiendo demasiado, y cuanto menos feliz te vuelves, ya sea en tu trabajo, en tu matrimonio, es solo que a medida que tu vida se vuelve más difícil, si estás haciendo cosas para llenar un vacío que no son saludables, vas a comenzar a hacer más de esas cosas’”, explicó a The Hollywood Reporter.