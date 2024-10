Ahora es Ben Affleck quien acompaña a Fin mientras aprende a conducir

En medio de su divorcio con Jennifer Lopez, Ben Affleck se ha mantenido enfocado en el trabajo y en sus hijos. El actor, quien recientemente coincidió con la cantante en un evento en Brentwood, ha reaparecido en público junto a su hijo Fin, en un paseo por Los Ángeles con el que el adolescente está ejercitando sus habilidades de manejo, algo que ya había hecho anteriormente con su madre, Jennifer Garner.

© Grosby Group Ben Affleck se convirtió en instructor de manejo para su hijo Fin.

El pasado fin de semana Ben y Fin fueron fotografiados mientras viajaban a bordo de un BMW negro propiedad del actor. En esta ocasión, tocó al protagonista de Batman sentarse en el asiento del copiloto mientras su hijo tomaba el del conductor.

Las imágenes mostraban al adolescente de 15 años con las manos firmemente sujetas al volante y la vista fija en el camino. De vez en cuando echaba un vistazo a los espejos laterales y al retrovisor, como todo bien automovilista. Además, parecía atento a las indicaciones de su famoso padre, a quien se le veía hablándole tranquilamente.

© Grosby Group Fin se mostró atento al camino mientras su papá lo supervisaba.

© Grosby Group Ben ocupó el asiento de copiloto para acompañar a Fin mientras practica al volante.

No es la primera vez que se ve a Ben involucrándose en actividades relacionadas con sus hijos. Apenas el pasado 18 de agosto fue fotografiado mientras asistía a un evento nocturno junto a su ex, Jennifer Garner, precisamente para apoyar a Fin. Aunque no se revelaron muchos detalles, sí se conoció que JLo también asistió a dicho evento junto a su hija Emme.

A finales del mes pasado, Ben acompañó a Fin y algunos de sus amigos a buscar un disfraz de Halloween. El intérprete de 52 años fue captado junto a los chicos visitando la tienda Spirit Halloween, en Brentwood. Si bien el actor tiene diversos compromisos profesionales, eso no ha impedido que haga espacio en su agenda para pasar tiempo de calidad con sus retoños.

© Grosby Group Ben y Jennifer acudieron a un evento con su hijo Fin en Brentwood.

Tras la mudanza del actor a su nueva casa en Brentwood y Pacific Palisades, se reportó que él se encontraba muy bien. “Está donde quiere estar: cerca de sus hijos y en un barrio que ama”, dijo una fuente a People. “A Ben realmente le gusta su nuevo hogar y se siente esperanzado sobre el cambio. Él quería mudarse y estar más cerca de Jen Garner (su ex) y de sus hijos para que la copaternidad fuera más sencilla”, publicaba previamente Entertainment Tonight.

Jennifer Garner también a acompañado a Fin en sus inicios como conductor

A finales de agosto, la estrella de Alias y Fin fueron fotografiados mientras daban un paseo en auto por las calles de Brentwood, cerca de su casa. En aquella ocasión Jennifer aparentemente fungió como instructora de manejo, pues se le vio hablándole a su retoño mientras conducía cuidadosamente.

Semanas antes, la actriz y Fin fueron fotografiados en el Departamento de Vehículos Motorizados de California, a donde la actriz aparentemente llevó a su hijo para obtener un permiso de aprendizaje.

© Grosby Group En agosto, Jennifer Garner fue captada con Fin dando un paseo en auto por Brentwood.

En el estado California, los adolescentes pueden solicitar un permiso de aprendiz cuando cumplen 15 años y medio, pero deben completar un curso aprobado de educación vial de 25 horas impartido por una escuela autorizada por el Estado. Además, deben estar acompañados por un adulto experto. Cuando cumplen 16 años, pueden solicitar una licencia provisional que tiene ciertas restricciones.