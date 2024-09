Ben Affleck y Fin se preparan para Halloween: ya fueron a buscar disfraces

Aunque muchos esperaban que Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieran otra oportunidad, tal parece que el divorcio sigue adelante. Hace poco se reportó que la expareja se reunió con una conocida abogada, quien podría estar mediando la disolución de su matrimonio. Mientras el proceso sigue en curso, el actor se ha mantenido enfocado en sus proyectos profesionales y en su faceta de padre. Prueba de ello es que recientemente fue captado junto a Fin, uno de sus retoños, preparándose para uno de los festejos favoritos de muchos: Halloween.

© Grosby Group Ben llevó a Fin y sus amigos a buscar disfraces de Halloween.

El pasado 27 de septiembre, Ben y Fin fueron fotografiados mientras visitaban la tienda Spirit Halloween, en Brentwood, al parecer en busca de disfraces. Junto a ellos iban un par de amigos del adolescente, con quienes ya se ha dejado ver en más de una ocasión.

Si bien falta más de un mes para Halloween, al parecer el actor y Fin quisieron anticiparse para encontrar el disfraz ideal. A Ben se le vio caminando delante de los chicos, quienes charlaban alegremente. No es la primera vez que el ganador del Oscar acompaña a alguno de sus hijos en sus salidas, pues para él es muy importante estar presente para ellos.

© Grosby Group Ben, Fin y sus amigos visitaron una tienda en Brentwood.

Fin, de 15 años, tiene una cercana amistad con Emme Muñiz, una de los mellizos de Jennifer Lopez, expareja de Ben. Si bien la cantante y el actor decidieron tomar caminos separados a dos años de casarse, sus hijos siguen en contacto. “Esperan seguir siendo amigos y estar en la vida del otro”, dijo una fuente a Entertainment Tonight hace unas semanas.

© Grosby Group Ben Affleck ha demostrado ser un padre dedicado con sus hijos.

En su reciente salida Emme no acompañó a Fin, pero no sería de sorprender que en los días cercanos a Hollywood se les vea festejando juntos. Según se ha reportado, la idea de que los chicos preserven su buena relación agrada tanto a Jennifer como a Ben, y están dispuestos a apoyarlos. Ellos solo quieren que sus hijos sepan “cuán amados son y que recibirán apoyo de todos lados mientras transitan su nueva normalidad”, dijo el informante a ET.

Ben está donde quiere estar

La semana pasada se reveló que Ben a iniciado su mudanza a su nuevo hogar, luego de estar viviendo algunos meses en una casa de alquiler. En julio se conoció que el actor de 52 años había comprado una casa por 20.5 millones de dólares ubicada en los límites de Brentwood y Pacific Palisades.

© Grosby Group En medio de su proceso de divorcio, Ben se ha enfocado en sus hijos.

De acuerdo con una fuente citada por People, este cambio tenía muy feliz al intérprete. “Está donde quiere estar: cerca de sus hijos y en un barrio que ama”. Al parecer, en protagonista de Argo ha optado por enfocarse en las cosas buenas en medio de su separación de JLo. “También disfruta trabajando y se centra mucho en los aspectos positivos”, señaló el informante.

Semanas atrás, Entertainment Tonight reportó que la mudanza de Ben sería ser algo muy positivo para él. “A Ben realmente le gusta su nuevo hogar y se siente esperanzado sobre el cambio. Él quería mudarse y estar más cerca de Jen Garner (su ex) y de sus hijos para que la copaternidad fuera más sencilla”, dijo una fuente.