¿Reconciliación a la vista? Revelan detalles del comentado reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Durante semanas, los seguidores de Jennifer Lopez y Ben Affleck aguardaron esperanzados un encuentro público que disipara los rumores de separación de la famosa pareja. No lo hubo ni siquiera en el cumpleaños de ella en julio y en el de él en agosto. Sin embargo, la esperada aparición finalmente tuvo lugar, aunque ha ocurrido luego de que revelara que la cantante solicitó el divorcio al actor. Como era de esperarse, las imágenes de ambos de inmediato se viralizaron, e incluso despertaron diversas teorías, pero ¿qué hay realmente detrás de su comentado reencuentro?

© Grosby Group Jennifer y Ben fueron captados juntos el 14 de septiembre en Beverly Hills.

El almuerzo del pasado 14 de septiembre en el Beverly Hills Hotel en el que JLo y Ben fueron captados junto a sus hijos, al parecer fue idea del actor. Una fuente citada por Page Six contó que el protagonista de Argo fue quien ideó la salida con el fin de demostrar que él y la actriz siguen siendo buenos amigos, pues sabía que en el lugar habría paparazzi y que serían fotografiados.

Esta versión ha resultado totalmente inesperada, pues es más que sabido que Ben es reservado y él mismo ha confesado que no le gusta estar frente a los reflectores. Sin embargo, según los reportes, en esta ocasión él estuvo de acuerdo en encontrarse con Jennifer en “un lugar de alto perfil”, sabiendo que no pasarían desapercibidos.

© Grosby Group JLo y Ben disfrutaron de un almuerzo con sus hijos en el Beverly Hills Hotel.

Y eso no es lo único que ha causado estupor, pues también se ha revelado que este encuentro propició un acercamiento aún mayor. “Una vez que estuvieron juntos, no pudo quitarle las manos de encima”, dijo la fuente, refiriéndose a que Affleck no pudo resistirse a la intérprete de On The Floor una vez que se reencontraron.

“Siempre han tenido mucha química sexual. Eso no fue planeado. Aún se sienten atraídos el uno por el otro”, dijo el informante. “Fue idea de Ben Affleck reunirse allí. Quería demostrar que son ex esposos amigos. Él quería esas fotos. Uno va allí cuando quiere que lo vean. Los paparazzi rondan por allí”, explicó.

© Grosby Group Reportó que la salida con los chicos en un lugar de 'alto perfil' fue idea de Ben.

Previamente, el mismo medio reportó que la cantante y el actor fueron vistos en actitud cercana y cariñosa. “Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada”, explicó la fuente. La expareja acudió a la cita con sus hijos: Samuel y Fin, a quienes Affleck comparte con Jennifer Garner, y Max y Emme, los mellizos que Jennifer tuvo con Marc Anthony.

En otro momento de este comentado reencuentro Jennifer y Ben fueron fotografiados teniendo lo que parecía ser una intensa charla en un auto estacionado afuera del hotel.

© Grosby Group Jennifer y Ben también fueron captados enmedio de lo que parecía ser una conversación intensa.

Si bien esta aparición y los reportes que le han seguido parecen sugerir que podría darse una reconciliación, ese panorama aún parece incierto. “(Jennifer) está tratando de ser amigable con Ben. Sin embargo, todavía están avanzando con el divorcio”, dijo una fuente a People. “Un divorcio nunca es fácil, pero Jennifer no quiere ser egoísta al respecto”, reportó dicho medio. “Los niños siempre se llevan bien y se divierten juntos. La hace feliz ver a los niños felices juntos. Los niños felices son su prioridad”, agregó.

Según se dio a conocer, JLo solicitó formalmente el divorcio el pasado 20 de agosto, en su segundo aniversario de bodas, citando diferencias irreconciliables como motivo de su separación.

¿Los hijos de JLo y Ben lograrán su cometido?

A inicios de julio, cuando Ben ya se había mudado de la casa que compartía con Jennifer, se dio a conocer que sus hijos tenían la intención de lograr que sus padres volvieran a estar juntos, por lo que estaban trabajando “detrás de escena”. “Los niños creen que Jennifer y Ben están real y profundamente enamorados, como almas gemelas y no quieren que se divorcien”, dijo una fuente al DailyMail.

“Quieren que resuelvan sus problemas, tanto para bien como para mal, como dicen en sus votos. Y creen que ambos deben seguir consultándose y hablando del asunto, incluso si es doloroso”, agregó el informante. “Sienten que si hacen y dicen las cosas correctas podría haber más paz”. Al parecer, la estrategia de los chicos consistía en destacar “los atributos positivos que cada uno tiene”.