Animada y decidida a pasar página, Jennifer Lopez se enfoca en la búsqueda de su nuevo hogar

Tras conocerse que Jennifer Lopez le solicitó el divorcio a Ben Affleck, trascendió que la cantante se encontraba molesta y decepcionada del actor, pues ella había puesto todo de sí en salvar su matrimonio. Sin embargo, tomada la decisión de continuar cada uno su camino, JLo ha optado por refugiarse en su familia y seguir adelante. Por ello, JLo ha optado por retomar la búsqueda de casa que inició cuando regresó de Los Hamptons, y para sorpresa de muchos, se ha mostrado de lo más animada.

© Grosby Group Jennifer Lopez fue captada muy sonriente mientras visitaba propiedades en Beverly Hills.

El pasado 4 de septiembre, Jennifer fue fotografiaba mientras visitaba un par de espectaculares mansiones en Benedict Canyon Drive, en Beverly Hills, las cuales al parecer están listadas entre los 25 y 27 millones de dólares.

© Grosby Group JLo visitó casas en Benedict Canyon Drive, las cuales al parecer están listadas entre los 25 y 27 millones de dólares.

La intérprete de On The Floor fue captada en el interior de un vehículo, acompañada por una mujer, mientras entraba y salía de las propiedades. Inevitablemente llamó la atención la gran sonrisa que esbozaba, lo que evidenció su buen estado de ánimo e incluso podría esconder buenas noticias respecto a su próximo hogar soñado.

© Grosby Group Una de las casas que Jennifer visitó en su búsqueda inmobiliaria.

© Grosby Group Jennifer ha visitado propiedades por arriba de los 20 millones de dóalres.

La intérprete, quien ese mismo día se consintió en un lujoso spa en Beverly Hills, lució no solo feliz, sino también muy guapa con un look juvenil. Usó unos jeans acampanados de corte a la cadera, al más puro estilo de los años 2000; un top blanco corto y un cárdigan azul. Además, llevó tacones altos, un bolso de Dior, unas gafas de sol y sus características arracadas grandes.

A inicios de agosto, JLo ya había sido vista recorriendo la zona de Bel Air y Beverly Hills en compañía de agentes inmobiliarios. Sin embargo, en aquella ocasión el semblante de la también actriz era distinto, pues se le notaba mucho más seria. Tras la noticia de su divorcio, se reportó que, aunque Jennifer estaba afectada, también se sentía aliviada de haber dado el paso.

© Grosby Group JLo fue captada saliendo de una relajante sesión en un spa de Beverly Hills.

A JLo nunca le gustó la casa que compartía con Ben

En días pasados se difundieron imágenes de los trabajos de mudanza que aparentemente Jennifer ha emprendido en la enorme casa que compartía con Ben, la cual lleva más de un mes oficialmente en el mercado. Al parecer la cantante está ansiosa por cerrar ese capítulo de su vida y tener un nuevo comienzo en un nuevo lugar, uno que a ella realmente le guste.

De acuerdo con una fuente consultada por People, a Jennifer nunca le encantó la casa que compró con Affleck en mayo de 2023 por 60.8 millones de dólares y que hoy está a la venta por 68 millones. “Fue idea de Ben y un compromiso importante para ella”, contó.

© Getty Images Al parecer, la casa nunca le gustó a Jennifer.

“Ella aceptó debido a su espaciosa distribución, con capacidad para ambas familias, un gimnasio y una cancha de pickleball, espacio de oficina y además tiene dos entradas privadas”, explicó el informante. Tanto JLo como Ben tienen sus respetivos hijos, por lo que una casa de doce habitaciones podría haber parecido ideal. Sin embargo, el estilo moderno de la mansión no era precisamente el predilecto de ella. “Le encanta el ambiente romántico, español y europeo”.

No obstante, otra fuente citada por el mismo medio señaló una versión un poco distinta, en la cual al actor no le resultaba muy conveniente aquella casa que compartía con la cantante. “Su vida está en Brentwood. Sus hijos viven allí. A Ben le resultaba muy difícil y le llevaba mucho tiempo sortear el tráfico desde su casa. Nunca le gustó”, dijo. De hecho, el intérprete se mudó a una casa de alquiler en Brentwood, y ahí muchas veces recibió la visita de sus hijos, su ex Jennifer Garner y hasta de la misma JLo.



A finales de julio se dio a conocer que Ben había comprado una mansión ubicada en los límites de Brentwood y Pacific Palisades, por la que había pagado 20.5 millones de dólares. “A Ben realmente le gusta su nuevo hogar y se siente esperanzado sobre el cambio. Él quería mudarse y estar más cerca de Jen Garner (su ex) y de sus hijos para que la copaternidad fuera más sencilla”. dijo una fuente a Entertainment Tonight.