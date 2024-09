¿Un tropiezo? Jennifer Lopez reaparece con una joya que homenajea su amor a Ben Affleck

Hace unos días, en medio del proceso de divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados en un almuerzo con sus hijos. Pronto surgieron supuestos detalles del encuentro, los cuales resaltaron la cercanía y atracción que sigue habiendo entre la expareja. Mientras sus fans no pierden las esperanzas de una reconciliación, la cantante ha reaparecido brevemente en redes sociales con una joya que homenajea su amor al actor, pero ¿qué es lo que pasó realmente?

© Grosby Group Jennifer y Ben fueron captados hace poco en un almuerzo con sus hijos.

El pasado fin de semana la intérprete de On The Floor dio de qué hablar con una publicación en Instagram, pero no fue precisamente hecha en su cuenta, sino en la de JLo Beauty. Para darle la bienvenida al otoño, la marca de belleza de Jennifer publicó una foto de la cantante que borró casi enseguida, al parecer debido a las reacciones que generó entre los internautas.

La imagen en cuestión era una selfie de JLo en la que se le veía esbozando una sonrisa mientras iba sentada en el asiento de un auto. Guapa y estilosa como siempre, Jennifer lució un blazer café sobre una blusa blanca, además llevaba la melena suelta y un maquillaje en tonos marrones y

© Instagram @jlo La marca de Jennifer publicó esta foto de ella con su collar con el nombre de Ben.

Como accesorios, la también actriz llevaba varias capas de collares, y hubo uno en especial que llamó la atención, pues tenía el nombre de Ben además de unos corazones. En el perfil personal de la cantante se retomó esta publicación, pero no duró mucho tiempo. La foto fue eliminada de inmediato de ambas cuentas, pues sus seguidores notaron enseguida el detalle en las joyas de JLo y empezaron a hacer comentarios al respecto.

Tras borrar el post, la marca compartió varias imágenes de productos y otras postales más alusivas a la estación del año que recién empieza. “¿Alguien más está emocionado de que finalmente sea el primer día de otoño?”, escribió, mientras que Jennifer replicó de nueva cuenta la publicación en sus historias.

© Instagram @jlo Esta es la última selfue que Jennifer ha publicado en su cuenta personal.

Si bien no está claro en qué momento fue tomada la foto, lo más probable es que haya sido meses atrás, antes de que las cosas se tornaran tensas en el matrimonio de Jennifer y Ben. La cantante ya había sido captada antes con el collar, y una de sus apariciones con la joya tuvo lugar en el verano de 2021, cuando la pareja acaba de darse su segunda oportunidad.

La entonces pareja fue captada paseando por las costas italianas en Nerano, derrochando romance y felicidad. La cantante lucía radiante y enamorada, y usaba el collar con el nombre del actor. De acuerdo con el DailyMail, la pieza fue creada por FoundRae, una marca a la que Affleck había recurrido también para diseñar un medallón que le regaló a JLo.

© Grosby Group En el verano de 2021, JLo ya lucía el collar con el nombre de Ben en un viaje con él a Italia.

¿Reconciliación a la vista?

Tras la reaparición de Jennifer y Ben junto a sus hijos, surgieron versiones de que el encuentro propició un acercamiento aún mayor. “Una vez que estuvieron juntos, no pudo quitarle las manos de encima”, dijo una fuente a Page Six. “Siempre han tenido mucha química sexual. Eso no fue planeado. Aún se sienten atraídos el uno por el otro”, agregó.

Sin embargo, una reconciliación entre la expareja parece incierta. “(Jennifer) está tratando de ser amigable con Ben. Sin embargo, todavía están avanzando con el divorcio”, dijo un informante a People. “Un divorcio nunca es fácil, pero Jennifer no quiere ser egoísta al respecto. Los niños siempre se llevan bien y se divierten juntos. La hace feliz ver a los niños felices juntos. Los niños felices son su prioridad”, agregó.