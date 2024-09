El primer esposo de Jennifer Lopez habla del divorcio de la cantante con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck han guardado un estricto silencio en lo que respecta a su separación, y aunque han tenido diversas apariciones públicas, han preferido reservarse los detalles del proceso que atraviesan. Sin embargo, finalmente una persona con nombre y apellido, que guarda una relación con la cantante, ha hablado de lo que ocurre en el famoso matrimonio que al parecer está en vías de disolución, se trata de Ojani Noa, el primer esposo de JLo.

© Getty Images Jennifer y Ben han sido muy reservados sobre su separación.

“Quédate soltera por un tiempo, tómate doce meses de descanso”, aconsejó Noa a Jennifer en una reciente entrevista con el Daily Mail. “Si conoce a alguien nuevo, tal vez sea mejor mantenerlo en privado y no casarse nuevamente”, agregó.

Jennifer conoció a Ojani en 1996 mientras él trabajaba como camarero en Larios On The Beach, el restaurante de Gloria y Emilio Estefan en Miami. Su romance evolucionó rápidamente, pues se casaron en febrero de 1997. Sin embargo, no historia juntos no duró mucho, pues se divorciaron tan solo once meses después.

© Getty Images Jennifer Lopez y Ojani Noa tuvieron un breve matrimonio en los años 90.

Noa, de raíces cubanas, dijo identificarse con Affleck quien se está divorciando de la intérprete de On The Floor luego de solo dos años de matrimonio. “Puedo decirles por experiencia propia que teníamos desacuerdos en el auto y luego, 20 minutos después, teníamos que sentarnos y fingir que todo estaba bien”, contó al tabloide británico, Eastas palabras inevitablemente han sido asociadas con aquellas fotos en la que Ben ha sido captado con expresión molesta durante sus salidas con JLo.

“Pero no se puede fingir mucho”, aseguró Ojani. “Cuando estábamos pasando por un infierno y salíamos como pareja, yo también estaba de mal humor. Porque sabía en mi interior que no éramos buenos”, agregó. “Odiaba ir a la alfombra roja y ella intentaba convencerme de que fuera y yo le decía: ‘De ninguna manera. No voy a fingir’”, dijo. Al parecer este es otro aspecto que Noa comparte con Affleck, pues es sabido que el actor no está cómodo bajo los reflectores.

© Getty Images Ojani Noa dijo entender lo que vivió Ben Affleck en su matrimonio con JLo.

Ojani reveló que en el pasado tuvo la oportunidad de conocer a Ben y lo calificó como un “tipo increíble”. "Aunque ambos están en el centro de atención, se nota que es un hombre muy reservado", agregó sobre el actor de Argo. Y sobre Jennifer, aseguró que “le gusta ser el centro de atención”.

No le guarda rencor a JLo y ‘siempre será su amigo’

Ojani, quien actualmente se presenta en redes sociales como modelo, presentador y entrenador personal, aseguró que, pese al desenlace de su breve matrimonio con Jennifer no “ningún mal sentimiento” hacia ella. “Siempre seré su amigo. Me solidarizo con ambos porque el divorcio es difícil”, dijo.

© Getty Images Ojani Noa dijo no guardarle resentimiento a Jennifer Lopez.

Meditando sobre sus tiempos de casado con la estrella de Atlas, Ojani compartió: “Yo fui el primero, el pionero. Estuve allí al principio de su carrera, apoyándola, lidiando con sus ansiedades e inseguridades. Fui un muy buen esposo porque creo en el matrimonio. Cuando nos divorciamos, me sentí muy mal. Siento que cuando ella consiguió lo que quería, ya no me necesitaba”, señaló.