Así reaccionó Ben Affleck a las recientes declaraciones de Jennifer Lopez sobre su separación

Hace unos días, Jennifer Lopez sorprendió a todos al hablar, finalmente, sobre su separación de Ben Affleck. Si bien no mencionó su nombre ni hechos concretos, sí expuso su sentir ante los recientes cambios en su vida personal, dejando claro que una relación no la define, ni está buscando a alguien más ahora. Tras aquellas declaraciones, las miradas se centraron en el actor, a la expectativa de su conocer su opinión al respecto, y por fin se ha revelado cómo fue que supuestamente reaccionó ante las confesiones de su ex.

© Getty Images Se ha revelado que Ben desconocía que JLo hablaría públicamente de su separación.

De acuerdo con el DailyMail, Affleck no sabía que JLo planeaba hablar sobre su vida personal en una entrevista, pero al parecer no se sorprendió del todo por el hecho de que decidiera hacerlo. “Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones”, dijo una fuente al medio británico.

“A él le encantaría que ella no hablara de ello, pero siente que siempre lo hará”, continuó el informante, dejando ver que el actor de Batman está hasta cierto punto resignado. “Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. Es parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca va a alejarse de ella”, agregó.

© Grosby Group Ben fue captado tranquilo el mismo día que se publicó la entrevista de Jennifer.

Al parecer, Ben también es comprensivo sobre la forma de Jennifer de lidiar con la separación, la cual incluye desahogarse públicamente. Según la fuente, Affleck, “está de acuerdo con la forma en que Jen tiene que lidiar con eso” y es consciente de que “siempre ha sido de las que habla” sobre su vida personal.

“Cada uno se enfrenta a la pérdida y a la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer y Ben tiene que aceptarlo”, explicó el informante. Sin embargo, aunque al parecer el actor no tiene problema con ello, “le gustaría guardarse algunas cosas para sí mismo, especialmente los detalles importantes sobre su relación”.

© Grosby Group Ben fue fotografiado en Los Ángeles mientras exploraba la locación de su próxima película.

El mismo día que se publicó la entrevista de JLo en la que habló de su relación, Ben fue captado en Los Ángeles y, contrario a lo que algunos pudieran esperar, lucía muy tranquilo y relajado. Se reportó que estaba explorando la locación de su próxima película, por lo que se reunió con su equipo y charló con él. Lucía un atuendo informal con jeans azules, camiseta negra y una chaqueta naranja a cuadros que se quitó momentos después.

¿Qué dijo JLo sobre su separación?

En su charla con la comediante y presentadora Nikki Glasser para Interview Magazine, Jennifer compartió algunas profundas reflexiones sobre el amor y las relaciones. “Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo’”, contó.

© Instagram @jlo Jennifer Lopez compartió profundas reflexiones sobre el amor y las relaciones.

Y aunque no mencionó el nombre de Ben, sí admitió que las cosas han sido difíciles. “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, confesó, en una clara alusión a su separación.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’”, compartió la actriz, quien dejó claro que no está buscando a nadie más ahora.