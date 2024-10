En medio de su divorcio, Ben Affleck estrena un look más juvenil, ¡adiós canas!

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen adelante con su proceso de divorcio, pese a las esperanzas de reconciliación que provocó su amistoso reencuentro de hace algunas semanas. La expareja se ha mantenido enfocada en sus respectivos proyectos y familias mientras avanza la disolución de su breve matrimonio. En medio de esta etapa, el actor ha sido captado con una nueva apariencia renovada que no ha pasado desapercibida.

© Grosby Group El actor fue captado en Santa Mónica con un aspecto renovado.

El pasado 3 de octubre, Ben fue captado en las calles de San Mónica mientras acudía a recoger a Fin, uno de los tres hijos que comparte con Jennifer Garner. El intérprete de 52 años lucía un atuendo formal conformado por unos pantalones negros, una camisa azul claro que llevó fajada, y unos zapatos de vestir.

Pero no fue su vestimenta lo que más llamó la atención en Affleck en esta aparición pública, sino su nueva barba oscura. Si bien el vello en el rostro no es nuevo para el actor, durante las últimas semanas la había llevado en tonos grises. Pero ahora al parecer se quiso despedir de las canas, tiñendo su barba de un intenso color negro que incluso le dio un aspecto más abundante.

© Grosby Group Ben fue a recoger a Fin, quien lo esperaba con una patineta y un casco.

© Grosby Group Ben eligió llevar su melena como siempre, incluso con algunas canas en las sienes.

Sin embargo, aparentemente Ben prefirió no tocar su pelo, pues éste no lució mayor cambio. Llevó el mismo estilo corte, e incluso algunas canas se asomaban en la parte de las sienes. No sería del todo descabellado que el actor estuviera en medio de un cambio de look para un posible nuevo personaje, pero hasta ahora no se ha confirmado que tenga planes de grabar una película.

Por su parte, Fin, de 15 años, fue fotografiado sentado en una patineta y sosteniendo un casco, al parecer mientras esperaba a su famoso padre. El segundo de los hijos del actor vestía pantalones cortos y una camiseta negra estampada, así como calzado deportivo.

© Grosby Group Al parecer, Fin disfrutó de una tarde patinando.

Hace algunos días, ambos fueron captado en Brentwood junto a un par de amigos de Fin mientras visitaban una famosa tienda de disfraces. Al parecer quisieron anticiparse a Halloween para encontrar el traje ideal. En aquel momento Ben lucía su barba menos oscura y abundante a como la lleva ahora.

© Grosby Group Ben, Fin y sus amigos visitaron una tienda en Brentwood.

Ben quería estar más cerca de sus hijos

Hace apenas unos días circularon las imágenes de la mudanza de Ben a su nuevo hogar, luego de estar viviendo varios meses en una casa de alquiler. En julio se supo que el actor había comprado una casa por 20.5 millones de dólares ubicada en los límites de Brentwood y Pacific Palisades, una zona exclusiva y muy cercana a donde viven sus hijos con su madre.

© Grosby Group Ben ha querido enfocarse en su familia.

De acuerdo con una fuente citada por People, este cambio tenía muy entusiasmado al intérprete. “Está donde quiere estar: cerca de sus hijos y en un barrio que ama. También disfruta trabajando y se centra mucho en los aspectos positivos”, dijo el informante, destacando el hecho del que el protagonista de Batman quería centrarse en los aspectos positivos de su vida en medio de su complicada situación a nivel sentimental.

Semanas atrás, Entertainment Tonight reportó que Ben consideraba que su mudanza sería positiva en la crianza de sus retoños. “A Ben realmente le gusta su nuevo hogar y se siente esperanzado sobre el cambio. Él quería mudarse y estar más cerca de Jen Garner (su ex) y de sus hijos para que la copaternidad fuera más sencilla”, dijo una fuente.