Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su ruptura con Ben Affleck: ‘Estar en una relación no me define’

Los meses han pasado desde que surgieron los primeros rumores de crisis en el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck. La ahora expareja, que está en proceso de divorcio, optó desde el inicio por reservarse los detalles sobre su ruptura, manteniéndose enfocada en sus familias y proyectos profesionales. Sin embargo, la cantante finalmente ha decidido romper el silencio sobre aquel turbulento verano que vivió a nivel personal, y ha compartido los aprendizajes que obtuvo tras aquella experiencia.

© Getty Images Jennifer y Ben están en proceso de divorcio tras dos años de matrimonio.

JLo concedió una entrevista a la comediante y presentadora Nikki Glasser para Interview Magazine en la que habló, entre otras cosas de lo desafiante que fueron los últimos meses debido a la cancelación de su esperada gira, así como el fin de su matrimonio de dos años con Ben.

En la charla, Jennifer admitió que se dio cuenta de que, algunas lecciones que creía aprendidas sobre la vida y sobre sí misma, no lo estaban del todo. “Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo’”, contó.

© Getty Images Jennifer Lopez vivió un verano desafiante.

Si bien no mencionó explícitamente su separación de Affleck, sí admitió que las cosas han sido difíciles. “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, reflexionó.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’”, compartió la actriz, quien previamente admitió que a lo largo de su vida experimentó muchas veces la sensación de no ser suficiente.

© Getty Images La ahora expareja se ha mantenido reservada sobre las razones de su ruptura.

“Creo que todos sabemos que hay que amarse a uno mismo antes de permitir que alguien más nos ame… ¿Sientes que lo estás practicando ahora?”, cuestionó Nikki. “Para mí, eso también es algo que da miedo o que me confunde, porque es como decir: ‘No podrías amarme si tengo defectos. Tengo que ser perfecta para ser amada. ¡Eso no es verdad! Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma”, expuso.

“Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad. Me haces sentir segura y, cuando no alcanzo la gloria, me entiendes y me ayudas a crecer para ser mejor, porque tú tienes tus límites y yo tengo los míos. Y yo digo: ‘Aquí es donde tú no estás a la altura de mí y aquí es donde yo no estoy a la altura de ti’. Y así, mejoramos en esas cosas juntos”, reflexionó.

© Getty Images Jennifer Lopez habló de sus aprendizajes en el terreno amoroso.

No está buscando a nadie ahora

Luego de que Jennifer expusiera las reflexiones a las que ha llegado en el terreno amoroso, la entrevistadora sugirió la posibilidad de que la intérprete pudiera aprovechar estos aprendizajes con otra pareja a futuro. “Me suena a que tienes nuevas expectativas para la siguiente persona que venga”, comentó Glasser. Pero JLo descartó estar interesada en buscar una nueva relación por ahora: “Esta es la cosa: no hay nuevas expectativas porque no estoy buscando a nadie”.

© Getty Images JLo aseguró que no está buscando a nadie nuevo en este momento.

“¡Interesante! ¿Es la primera vez que puedes decir eso siendo soltera?”, continuó Nikki, y la intérprete de On The Floor respondió afirmativamente. “¿Sabes qué? Las personas románticas, a las que les encanta tener una relación y quieren envejecer con alguien, pensamos: ‘Tengo que tener eso para sentirme completo y feliz’. Y no es así”.

La presentadora elogió lo rápido que Jennifer ha llegado al punto “en el que pareces estar en un lugar realmente seguro, lista para lo que viene y que ni siquiera estás buscando”, y la cantante bromeó: “Sólo tomó 30 años”.