Una a una, las pistas que alertaban sobre la crisis matrimonial entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Tras la esperada boda que Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaban a casi 20 años de su reencuentro, la pareja parecía tener su final de cuento de hadas con un espectacular beso en el altar. Sin embargo, el amor no ha superado los obstáculos entre la pareja, y un año y medio más tarde, los rumores sobre una separación empezaban a sonar. Ha sido este 20 de agosto, justo en el que sería su segundo aniversario de bodas, que se ha revelado que la actriz y cantante solicitó el divorcio, poniendo un final definitivo en su historia con Affleck.

Las especulaciones iniciaron en febrero de 2023, cuando la pareja fue catada en una pequeña discusión durante la ceremonia de los Grammy. Al parecer, JLo reprochaba a Affleck por la actitud seria y de aburrimiento con la que aparecía ante las cámaras, un detalle que salió al aire al igual que el intento de disimular al estar a cuadro.



© Getty Images Jennifer Lopez y Ben Affleck

Las caras largas se repitieron. En mayo de ese año, desfilaron por la alfombra roja de la premiere de The Mother, y aunque parecían contentos y hasta se besaron, minutos antes habían tenido un desacuerdo que quedó plasmado en fotos.

© Getty Images Jennifer Lopez y Ben Affleck

La situación no sólo originó los rumores de problemas en el matrimonio, sino que trajo a colación la entrevista que Affleck ofreció a Kevin Hart, en la que explicó que, aunque es actor, en la vida personal se siente incómodo frente a las cámaras. "No me gusta que me presten mucha atención", aseguró. Y continuó: "La gente me ve y piensa: '¿Qué le pasa? Siempre está enfadado...' pero claro, es porque alguien tiene su cámara pegada a mi cara". Y agregó: "No me importa que me hagan fotos en un local, un estreno, lo que sea. Adelante, hazlo. Pero con mis hijos es otra cosa".



© Getty Images Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Venecia en septiembre de 2021

Con los rumores aumentando, en octubre de 2023, Ben y Jen fueron fotografiados juntos, como era común. El actor parecía cansado y fastidiado, con caras largas y un semblante serio.

© Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck

La pareja inició el 2024 junta, y parecía que estaban más enamorados que nunca, sobre todo con JLo inmersa en sacar la continuación de su álbum This Is Me... Then. La nueva pieza, This Is Me... Now, contaba su historia de amor y la segunda oportunidad con el amor de su vida. Además, la cantante lanzó un documental y un film que completaban aquella obra artística.

Ben la acompañó en la premiere; sin embargo, la historia de amor tan perfecta que Jennifer contaba, empezaba a tomar un rumbo distinto al mismo tiempo que los rumores sobre la crisis iban en ascenso.



© Getty Images Jennifer Lopez y Ben Affleck

Semanas más tarde, Jennifer Lopez inició una gira para presentar su cinta Atlas, la cual la llevó a la Ciudad de México, en donde fue cuestionada directamente sobre la situación de su matrimonio. Con una sonrisa incómoda, JLo alcanzó a responder "Eres mejor que eso", sin dar detalles de la situación y evadiendo la pregunta.

© Getty Images Jennifer Lopez

Según reportes de TMZ, al actriz habría solicitado el divorcio el 26 de abril, motivo por el que habría evitado hablar sobre su vida personal frente a los medios.

© Grosby Group Jennifer Lopez

Sin embargo, ambos aún portaban la sortija de matrimonio, lo que parecía un mensaje entre ellos a la distancia, que a la vez, era un detalle con el que callaban cualquier rumor sobre su separación.



© Jennifer Lopez Jennifer Lopez

Las salidas juntos se fueron reduciendo poco a poco y era cada vez más raro verlos tomados de la mano o tan cómplices como después de su boda. Al lado de Emme, Jennifer fue vista buscando una nueva propiedad para comprar.



© Grosby Group Jennifer Lopez y Emme

Aunque estaba emocionada por iniciar su gira This Is Me... Live, la cantante canceló todo el 31 de mayo, un mes antes de iniciar el tour. "Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”, se puede leer en el mensaje que envió para sus JLovers. “Tengan en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”, agregó sin dar más detalles de las situaciones que la habrían hecho cancelar".



© onthejlo.com

A mediados de junio, Jennifer se fue de vacaciones con un grupo de amigos a Italia, poniendo mar y tierra de por medio para alejarse de Ben por un tiempo.

© Grosby Group Jennifer Lopez

© Grosby Group Ben Affleck

El viaje lo realizó días después de que pusieran a la venta la mansión que ambos habían comprado en Beverly Hills y en la que habían empezado a hacer su vida familiar. Fue durante las vacaciones italianas de JLo que Ben hizo la mudanza y sacó sus cosas de la propiedad.

© Jennifer Lopez Jennifer Lopez y Emme

Pero la distancia cada vez era más grande, física y emocionalmente, pues a principios de julio, JLo viajó a Los Hamptons junto a Emme, una de sus mellizos.

© On The JLo La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck el 16 de julio de 2022 en Las Vegas

El 17 de julio habrían celebrado su segundo aniversario de aquella boda en Las Vegas; sin embargo, cada quien estuvo por su lado sin siquiera publicar una felicitación en las redes sociales.

© @jlo Jennifer López celebra su 55 cumpleaños con una fiesta temática de 'Los Bridgerton'

El 24 de julio la cantante celebró su cumpleaños 55 con una gran fiesta al estilo Bridgerton, pero sin Ben a la vista, quien se encontraba del otro lado del país, en Los Ángeles, California.

© Grosby Group Jennifer Lopez y Violet Affleck

Curiosamente, días antes había recibido la visita de Violet, la hija mayor de Affleck, demostrando que el lazo familiar seguía intacto.

© Grosby Group Jennifer Lopez visitó a Ben en su cumpleaños.

El 15 de agosto, Ben celebró su cumpleaños 52, con una breve visita de JLo a su casa. Al parecer, desde entonces la situación se complicó más, pues la pareja ya empezaba a mostrarse sin la sortija de matrimonio, una clara señal de que las cosas estaban más tensas.

© @jlo Jennifer Lopez con su hijo Max

Durante este tiempo, Jennifer ha sido vista junto a sus hijos, pasando el verano y apoyándose en ellos.

© Grosby Group Jennifer Lopez

Ben, por su parte, se ha enfocado en sus hijos, con quienes ha pasado la mayor parte del tiempo, así como su ex esposa, Jennifer Garner. Al momento de hacerse pública la petición del divorcio, el actor y su familia se encontraban lejos de Los Ángeles, en un viaje a Connecticut para despedir a Violet, quien en unos días iniciará sus clases en la prestigiosa universidad Yale.