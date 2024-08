Jennifer Lopez y Ben Affleck: sus últimas fotos juntos

Poco a poco van surgiendo nuevos detalles de la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Uno de los datos que más ha llamado la atención es la fecha que ella señala como el día en el que se dio la separación: el 26 de abril de 2024. Sin embargo, la ahora expareja fue fotografiada en varias ocasiones después de esa fecha, como en la graduación de la hija mayor de Ben o en algunos encuentros en Los Ángeles. Tan solo en el mes de mayo, fueron captados muchas veces juntos e incluso tomados de la mano. La noticia de su divorcio ha salido a la luz en el mismo día del que hubiera sido el segundo aniversario de su gran boda, celebrada el 20 de agosto de 2022 en la fina que el actor posee en Georgia.

El 18 de mayo, casi tres semanas después de la fecha que JLo señala como el día de su separación, el actor y la intérprete fueron fotografiados al lado de Samuel, uno de los tres hijos de él con Jennifer Garner. La pareja lucía atuendos informales y llevaba ramos de flores. Parecían cercanos y ajenos a los rumores que ya rondaban desde entonces su relación.

© Backgrid/The Grosby Group Ben y JLo juntos en Los Ángeles en mayo; el contacto entre ellos fue casi nulo, ni se besaron ni se abrazaron

Unos días más tarde, hacia fin de mes, nuevamente fueron captados en una de las ceremonias de graduación de Violet, la hija mayor de Ben Affleck con su primera exesposa. La joven concluyó la preparatoria y fue una ocasión especial que reunió a la familia al completo, pues Samuel y Fin, los otros dos hijos de él también estaban presentes así como Emme y Max, mellizos que JLo tuvo con Marc Anthony. En esa ocasión, incluso fueron captados tomados de las manos, como cualquier pareja.

© Backgrid/The Grosby Group Ben y JLo, tomados de las manos en la graduación de Violet

Una vez más, tratando de silenciar los rumores en torno a su relación, la entonces pareja fue fotografiada cuando salían del partido de básquetbol de Samuel, hijo de Ben y Jennifer Garner. Parecía una buena señal y que las cosas entre ambos estaban bien.

© Backgrid/The Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos llegando al YMCA en Santa Mónica para un partido de Samuel

Las apariciones juntos en L.A no fueron suficientes

Sin embargo, a mediados de ese mes, se reportó que la intérprete de Jenny from the block viajó sola a Italia, específicamente a la Costa de Amalfi, donde recorrió ciudades como Positano y Sorrento. Mientras, Ben estaba en Los Ángeles y estas vacaciones en solitario no hicieron otra cosa que avivar los rumores sobre una crisis del que sería el segundo matrimonio de él, y el cuarto para ella.

A su regreso, JLo pasó unos días en Los Ángeles, para después poner rumbo a Los Hamptons, lugar que se convirtió en su refugio veraniego por semanas, donde celebró su cumpleaños rodeada de amigos y familiares, siendo su esposo el gran ausente de su fastuosa celebración con la temática de Bridgerton.

© @jlo JLo, en su cumpleaños con amigos y seres queridos sin Ben Affleck

Aunque varios medios reportaron que el pasado 15 de agosto, cumpleaños número 52 de ben, JLo fue fotografiada visitándolo en la nueva casa en la que él vivía desde hace meses, parece que esta visita no fue precisamente una buena señal, ya que tan solo cinco días más tarde, ella presentó los documentos ante la corte, poniendo fin a su matrimonio de dos años.