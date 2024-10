Jennifer Lopez reflexiona sobre cómo la maternidad sanó las heridas de su niña interior

Tuvieron que pasar varios meses de silencio para que Jennifer Lopez finalmente decidiera pronunciarse sobre lo que pasa en su vida sentimental. La cantante, quien está en proceso de divorcio con Ben Affleck, habló recientemente de sus nuevos aprendizajes en el plano amoroso, dejando claro que una relación no la define. A su vez, la intérprete se ha sincerado sobre su papel de madre con Emme y Max, y ha confesado que con su nacimiento hace 16 años inició un importante viaje de redescubrimiento personal.

© Getty Images JLo se ha sincerado sobre diversos aspectos de su vida personal.

En su entrevista con la comediante y presentadora Nikki Glasser para Interview Magazine, JLo confesó que a lo largo de su vida se ha encargado de demostrar que es suficiente, lo cual no ha sido sencillo “porque no te ves a ti mismo de esa manera”. La cantante ahondó en esta idea remontándose a su infancia. “Fue simplemente el hecho de que me ignoraran, de ser la hija del medio, de tener una madre muy extrovertida y un padre que trabajaba todo el día y toda la noche, y sentir que no era importante, que no era una prioridad. Eso se te va arraigando”, contó la llamada ‘Diva del Bronx’.

© Getty Images JLo reflexionó sobre cómo su crianza repercutió en su autopercepción de adulta.

Sin embargo, la intérprete de On The Floor reconoció el esfuerzo de sus padres en su crianza. “Ahora que soy madre, siento mucha más empatía por lo que han pasado. Amo a mis padres, pero veo el efecto que tuvieron en mí quiénes eran y cómo nos criaron. Ni siquiera lo sabes realmente hasta que esas cosas empiezan a manifestarse en tus relaciones adultas reales”, reflexionó.

JLo admitió que durante mucho tiempo no se dijo a sí misma que era suficiente, “y ahora pienso, con todo lo que ha pasado en mi vida y en mis relaciones e incluso en mi carrera, que es como darse un poco de consuelo y amor”. Y aunque señaló que hay cosas que “pueden cambiar tu vida de una manera que te hace querer rendirte”, ella se niega a darle “todo lo que esa niña merece”, refiriéndose a sí misma cuando era pequeña.

© Instagram @jlo Para JLo sus hijos han sido uno de sus principales motores en la vida.

Ese viaje de redescubrimiento inició con la llegada de sus hijos

Sin embargo, llegar a esa resolución y entender que era suficiente y merecía lo mejor no llegó sino hasta que se convirtió en madre el 22 de febrero de 2008 con el nacimiento de sus mellizos Emme y Max Muñiz, a quienes procreó con su entonces esposo Marc Anthony.

“No es hasta que pasas por momentos increíblemente duros y enormes decepciones que nunca podrías haber imaginado, que estas cosas empiezan a volverse clarísimas”, dijo Jennifer cuando Nikki le preguntó en qué momento había decidido enfocarse en aquella niñita que un día fue.

© Getty Images El nacimiento de Emme y Max en 2008 fue un parteaguas en la vida de Jennifer Lopez.

“Pero para mí, el viaje comenzó probablemente cuando tuve a mis hijos, y eso fue hace 16 años. Empiezas a ir poco a poco eliminando distintas cosas: ‘Esto no está bien y esto no está bien’, y aprendiendo a estar solo, y empiezas a juntar las piezas y luego piensas: ‘¡Oh, lo logré! ¡Lo logré!’”, compartió la intérprete de 55 años.

En la entrevista, Jennifer destacó el poder que sus hijos han tenido en ella y contó que ellos fueron su refugio hace unos meses cuando se vio obligada a cancelar su esperada gira a finales de mayo, mientras se encontraba rodeada de rumores de crisis matrimonial. “Estaba tan devastada por haber decepcionado a alguien, pero solo necesitaba estar con mis hijos y conmigo misma y realmente profundizar en las cosas que estaban sucediendo en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue un momento realmente difícil para mí. Probablemente el momento más difícil de mi vida, pero también fue el mejor momento porque pude hacer ese trabajo sobre mí misma”, admitió.