Ben Affleck y las imágenes de su nuevo proyecto junto a Matt Damon y ¡David Beckham!

En medio de su mediático divorcio con Jennifer Lopez, Ben Affleck ha optado por enfocarse en su familia y en sus proyectos profesionales. El actor, que ha sido captado las últimas semanas con sus hijos, fue captado recientemente en medio de unas grabaciones, pero lo que más ha llamado la atención ha sido su compañía. Su gran amigo Matt Damon y el exfutbolista David Beckham se han unido a él en el set para protagonizar una inesperada producción.

El pasado 15 de octubre, Ben fue captado mientras trabajaba en un rodaje en el Griffin Club Los Angeles, en Cheviot Hills. Sin embargo, se reportó que no se trataba de una nueva película, sino de un comercial para una conocida marca de cerveza.

En esta ocasión, el protagonista de Batman se pudo en la silla de director para guiar a Damon y Beckham, los famosos protagonistas del anuncio. Las imágenes mostraron también al actor de Bourne y al exfutbolista británico, quienes aparentemente estaban vestidos con ropa para tenis y se encontraban en una cancha de este mismo deporte.

Por su parte, Ben se encontraba junto al equipo de grabación, muy concentrado supervisando las tomas. Ataviado con un look informal, el actor lucía tranquilo pese a que está más familiarizado con la dirección de cine que de comerciales. Anteriormente dirigió Gone Baby Gone y The Town, además de Argo, cinta que ganó un Oscar a Mejor Película en 2013.

Un día después de las grabaciones junto a Matt y David, Affleck fue captado muy sonriente mientras regresaba a sus oficinas en Los Ángeles. Fue fotografiado usando un elegante traje oscuro y corbata a juego, además, llevaba una maleta negra al hombro.

Ben está siguiendo los consejos de su amigo

El pasado mes de junio, cuando ya sonaban fuerte los rumores de crisis en el matrimonio de Ben y JLo, se reveló que Damon había acudido a su amigo para aconsejarlo. “Cuando las cosas empezaron a desmoronarse, Matt le dijo a Ben que apoya cualquier decisión que tome, pero quiere que intervenga y se concentre en su trabajo”, dijo una fuente al DailyMail. Según este reporte, también lo cuestionó sobre el aporte de la cantante a su carrera. “Ben pasó mucho tiempo concentrado en los proyectos de JLo, tal como lo hizo la primera vez. Le dijo a Ben: ‘¿Qué ha hecho ella por tu carrera?’”.

El tabloide británico publicó también que Damon tenía reservas sobre la decisión de Ben de retomar su relación con Jennifer, pues había visto las consecuencias de su primera ruptura. “Intentó advertirle a Ben cuando volvió con JLo que esto podría pasar. Matt estaba allí para ayudar a Ben a recomponerse después de su primera separación y sintió que esto volvería a suceder”, dijo el informante.

A juzgar por las últimas apariciones de Ben en las que se le ha visto enfocado en sus proyectos profesionales, parece que está siguiendo las recomendaciones de Matt. “Matt es el único amigo real que tiene Ben. No le dejó volver a tomar la botella y ha estado encima de él para asegurarse de ello”, señaló la fuente.