Jennifer Lopez disfruta una inolvidable velada junto a sus mellizos Emme y Max

Tal como ella misma lo reconoció en una entrevista, para Jennifer Lopez no ha sido nada fácil su separación de Ben Affleck. Sin embargo, la cantante ha encontrado en su familia el mejor consuelo para sobrellevar el proceso de divorcio. Enfocada también en su faceta profesional, la intérprete fue captada recientemente celebrando junto a sus mellizos Emme y Max Muñiz un importante logro en su carrera.

© Grosby Group Jennifer Lopez fue captada él 27 de octubre en una salida con sus hijos en West Hollywood.

La noche del pasado 27 de octubre JLo fue fotografiada durante una salida en West Hollywood. La actriz y sus hijos de 26 años, fruto de su extinto matrimonio con Marc Anthony, disfrutaron de una cena en el restaurante Arden en la que también estuvo presente Stevie Mackey, entrenador vocal de la cantante y buen amigo de la estrella de Atlas.

Las imágenes permitieron apreciar el ambiente relajado y divertido de la reunión, en especial para Jennifer, quien fue captada muy sonriente. Además, la intérprete lució guapísima con un elegante vestido color champagne, y un abrigo largo con aplicaciones de pedrería. Por su parte, sus retoños optaron por atuendos un poco más informales, aunque en colores oscuros.

© Grosby Group Los mellizos Emme y Max Muñiz disfrutaron de una cena con su mamá.

© Grosby Group JLo lució elegante y muy guapa en su salida con sus hijos y Stevie Mackey.

Esta salida con Emme y Max ocurrió un día después de que JLo asistiera al AFI Fest 2024 con motivo del próximo estreno en cines de su película Unstoppable. Al parecer, la actriz quiso celebrar con los suyos este nuevo logro profesional. La cinta fue producida por su exmarido y su socio Matt Damon y mientras que ella ha asistido a varios eventos para promocionarla, su Ben ha preferido mantenerse lejos de los reflectores.

© Getty Images El pasado 26 de agosto, Jennifer asistió al AFI Fest 2024, en Hollywood.

Aparentemente, Jennifer quiere olvidarse del drama y centrarse en lo positivo que hay en su vida, y eso incluye el trabajo. El pasado 28 de octubre fue fotografiada cuando visitaba un estudio de grabación de Hollywood, lo que dejó entrever que está decidida a emprender un nuevo proyecto en la pantalla. Fiel a su estilo, JLo lució elegante y sofisticada con un pantalón color camel y un top negro de manga larga, así como un bolso a juego.

© Grosby Group Jennifer fue fotografiada visitando un estudio de grabación en Hollywood.

Las confesiones de JLo sobre su separación de Ben

En su charla con Nikki Glasser para Interview Magazine hace algunas semanas, Jennifer compartió algunas reflexiones sobre el amor y las relaciones. “Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo’”, contó.

© Getty Images Jennifer Lopez rompió el silencio sobre su separación de Ben Affleck.

Aunque no mencionó el nombre de Ben, sí admitió que las cosas le habían resultado difíciles recientemente. “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, confesó.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’”, reflexionó la actriz, quien además dejó claro que no está buscando a nadie más ahora.