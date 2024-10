Miss Universe 2024: conoce a las latinas que buscan la corona

Daniela Toloza, de 30 años, es la representante de Colombia, en específico de la región del Valle de Cauca. La modelo se convirtió en toda una inspiración al compartir su historia con el mundo.

Hace unos años, Toloza pesaba 233 libras (106 kilogramos) y su salud estaba en riesgo. Tras tomar la decisión, cambió su vida y a los 22 años, se sometió a una cirugía de bypass gástrico. Gracias a esto, así como a un régimen saludable y cuidando de su salud mental, logró salir adelante, siendo un ejemplo de resiliencia.

"Ha sido un proceso en el cual el Miss Universe me ha llevado a siempre buscar la mejor versión de mí misma y es una invitación para que no nos predispongamos en que, si nos podemos sentir bien tanto de salud como físicamente, ¿por qué no hacerlo?", nos contó.