Miss Cuba nos habla de su niñez en la isla, su llegada a EU y la adversidad: ‘Los tiempos malos forman grandes personas’

¿Cómo fue esa travesía de dejar Cuba y llegar a Estados Unidos? Me imagino que fue duro porque dejaste amigos, escuela, familia… además es un país nuevo y con otro idioma.

Fue muy difícil, porque vine sola con mi mamá, cruzamos frontera precisamente por México. México es un país que para mí significa mucho, porque fue quien me abrió las puertas y gracias a México he logrado todas estas cosas y todos estos sueños que estoy logrando hoy en día, porque fue el puente que me trajo a este hermoso país que es Estados Unidos.

Cuando llegué a Estados Unidos con mi mamá, no teníamos familia aquí. Simplemente, estábamos yo y ella solas. Teníamos algunos amigos que sí nos apoyaron, pero nos tocó súper fuerte. Yo trabajaba en un banco, limpiando pisos. Después, tuve algunos trabajos. Bueno, a los 16 años trabajaba en una farmacia en New Jersey, porque estuve un año por allá, por Nueva York. Y aproximadamente como a los 16 años, fue mi primer trabajo oficial, que trabajaba limpiando los pisos de una farmacia y velando que no nos robaran, y al mismo tiempo iba al high school.

Luego, sí, luego trabajé en una farmacia acá, y trabajé también por Hollister y Abercrombie, un trabajo que todos los muchachos de la high school siempre teníamos, pero yo tenía dos, y recuerdo los 31 de diciembre y los 24, que yo lloraba limpiando el piso.

Y como digo en una de mis historias, que he contado por ahí, esto me pone sensible. Yo lloraba y yo decía: ‘Esto un día va a cambiar’. Siempre me decía lo mismo. Entonces, resumiendo, fue muy difícil, pero dicen que los tiempos malos forman grandes personas.