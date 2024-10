Sheynnis Palacios revela sus planes para después de su reinado como Miss Universe

El reinado de Sheynnis Palacios como Miss Universe está por concluir, y luego de un maravilloso año en el que viajó por el mundo, siendo parte de importantes eventos e involucrarse en diversas causas sociales, la originaria de Nicaragua está lista para iniciar una nueva etapa en su vida personal y laboral. Mientras se afinan los detalles para la 73a edición del certamen de belleza, que este año se realizará en la Ciudad de México, Sheynnis reveló cuáles son sus planes para después de entregar la corona a su sucesora el próximo sábado 16 de noviembre.

Feliz por este periodo en el que portó la corona, Sheynnis reveló que para ella este año ha sido maravilloso. "Ha superado mis expectativas. Un año donde aprendí, crecí y tengo lecciones para lo que se viene", dijo contenta en entrevista para En Casa con Telemundo.

Y con miras al futuro, agregó: "Me encantaría seguir explorando todas las áreas de mi profesión, soy Comunicadora Social. Quiero desempeñarme en producción, como host de radio y en escritura".

Palacios también reveló que le gustaría estar frente a las cámaras y seguir una línea de actuación, pues gracias a su reinado despertó en ella este interés. En cuanto a su faceta como modelo, tampoco descarta la idea de posar y lucirse en desfiles o para campañas importantes.

Video relacionado

Además, Sheynnis planea hacer un espacio muy importante en su agenda para uno de sus proyectos más importantes, llamado Enciende tu Mente, el cual se enfoca en promover la salud mental y con el que inició antes de ser coronada por su antecesora, R'Bonney Gabriel.

© Getty Images Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios

Una reina, una mujer

Aunque haber ganado el título de Miss Universe 2023 fue un momento que cambió su vida por completo, Sheynnis asegura que sigue siendo la misma mujer que llegó con sueños al certamen de belleza. "Yo siento que no tuve un personaje durante toda mi etapa antes de Miss Universo, como Miss Universo y por supuesto después de Miss Universo. Voy a seguir siendo la misma Sheynnis, pero quiero también ver esa versión profesional, como comunicadora", dijo con calma y sinceridad.

Y continuó: "Existe un poco más de libertad porque existe un protocolo para la Miss Universe. El que no te puedan tocar, dar besito. Ahora viene esta etapa de Sheynnis independiente".

La alegría de su vida personal

A principios de septiembre, Sheynnis confirmó su relación con el atleta, Carlos Gómez 'El Cañón'. A través de una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, la reina de belleza mostró su complicidad con el ex participante de La Casa de los Famosos 4, con quien coincidió en un vuelo en el que él le pidió una selfie junto a ella. Pero la química fue más allá y desde entonces han sido inseparables. “Desde el día uno él me dijo: ‘Sos un diamante’. Él me vio, hablamos y me dijo: ‘Es que irradias tanta luz’”, recordó Sheynnis sobre el flechazo. Y entre risas, agregó: “No sé si fue la labia, verdad”.