Sheynnis Palacios posa en bikini con su novio Carlos Gómez e intercambian el mensaje más romántico

A un mes de que Sheynnis Palacios confirmara su romance con el exbeisbolista Carlos Gómez, la reina de belleza se ha dejado ver de lo más enamorada posando en bikini al lado de su galán. La actual Miss Universe dio a conocer su relación con el deportista a inicios de septiembre, zanjando así los rumores que habían en torno a su relación. A poco de entregar su título como la mujer más bella del mundo, Sheynnis se ha mostrado plena y feliz con unas fotos en la playa al lado de su novio, quien la ha apoyado durante su reinado, el cual concluirá el próximo 16 de noviembre, fecha en la que la nicaragüense coronará a su sucesora.

© @sheynnispalacios_of Sheynnis Palacios y Carlos Gómez llevan meses juntos

"If the world was ending I’d wanna be next to you 💎 (Si el mundo se estuviera acabando, me gustaría estar a tu lado)", escribió Sheynnis junto a las fotos, las cuales acompañó con el tema Die with a Smile, de Bruno Mars y Lady Gaga. Varias excolegas de Sheynnis reaccionaron al post, como Celeste Viel, Miss Universe Chile 2023, o Ileana Márquez Pedroza, Miss Universe Venezuela 2023. Junto al pie de foto, Sheynnis agregó un emoji en forma de diamante, que es como cariñosamente él se refiere a ella.

© @sheynnispalacios Sheynnis Palacios y Carlos Gómez

Pese a los comentarios que han surgido en torno a la relación de la actual Miss Universe, la pareja se mantiene firme y muy enamorada. Mientras hay quienes critican su noviazgo, hay otros que la apoyan al máximo. "Qué bella pareja, bendiciones", "Amo verlos juntos", "Que vida el amor, son adultos y si están felices, que bueno", "Muchas bendiciones para ambos", fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

'Sheynnis y yo somos una pareja muy sólida'

La noticia de su noviazgo es algo nuevo para el público en general, sin embargo, los enamorados llevan poco más de siete meses juntos. A su paso por el programa En Casa con Telemundo, Carlos Gómez 'El Cañón' se dijo muy enamorado de su preciosa novia, además de dejar en claro que son una pareja sólida. "Lo más importante es el amor y la familia que me rodea. Sheynnis y yo somos una pareja muy sólida. Te lo digo desde el fondo de mi corazón", dijo en esa conversación con el programa, donde también abordó los comentarios negativos que surgieron a raíz de su salida de La Casa de los Famosos.

© @carlosjgomeze Sheynnis Palacios y Carlos Gómez forman una pareja sólida, según el exbeisbolista

El venezolano de 32 años indicó en esa misma entrevista que las familias de ambos están felices por su noviazgo. "Mi familia, la quiere mucho; ¡ella tiene una familia espectacular! ¡Nos amamos! Toda la familia está integrada, es muy linda y ese círculo que te rodea es lo más importante y ellos están felices de la vida por nosotros", explicó.