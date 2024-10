El cariñoso mensaje de Andrea Meza tras posponer su boda

En unos días, Andrea Meza y su novio, Ryan Proctor, cumplirán un año de haberse comprometido sobre las otoñales calles de Nueva York, y emocionados esperaban poder celebrar esa fecha en su historia de amor convertidos en marido y mujer. Este fin de semana, el sábado 12 de octubre, la ex Miss Universo y su prometido tenían todo preparado para su boda civil, pero en un verdadero acto de amor, se vieron obligados a posponer su gran día.

© @andreamezamx

Al planear una boda siempre surgen detalles inesperados, y en el caso de Andrea Meza no fue la excepción, pues justo días antes de la fecha el huracán Milton tocaba tierra en Florida, poniendo en riesgo no sólo a sus invitados, sino a miles de familias en ciudades como Tampa, Fort Myers, Orlando y Jacksonville.

Aunque la pareja está entusiasmada por este nuevo capítulo en su vida amorosa, entendió que la seguridad es primero y ante la situación, aplazaron la boda. Enamorada y aún ilusionada por la boda cuyos planes siguen su curso, Andrea compartió un tierno mensaje en el que habría sido el día del enlace: "Si no es ahora será mañana ✨I love you", escribió junto a una bella foto junto a Ryan, quien la abraza con cariño mientras brindan y sonríen para la cámara.

En mayo pasado, en el podcast Cara a Cara con Rodner Figueroa, Andrea reveló que había aplazado la boda religiosa a principios de año. Ambos buscan un lugar a la orilla del mar en México, para que sus invitados se relajen en la playa y se la pasen muy bien. "Empezamos a hacer negociaciones, y al final dijimos que no", expresó sobre las dudas que tuvieron en ese momento con la organización de la fiesta, más no de su amor. "Paramos todo, y he estado tan ocupada con trabajo que no tengo tiempo ni cabeza para otras cosas. Él me dijo: 'Cuando tú me digas que estás lista para retomar, lo hacemos'", es así como acordaron que se casarían por el civil en Florida y, en 2025, tendrán su gran boda en una playa mexicana.

El anillo de compromiso de Andrea Meza

El 17 de octubre de 2023, Ryan sorprendió a Andrea con la gran pregunta. Después de una caminata por el parque frente al edificio Stephen A. Schwarzman, en donde se localiza la Biblioteca Pública de Nueva York. Ahí, Ryan tenía todo listo y con Telemundo como cómplices, le propuso matrimonio a la mujer de sus sueños. ¡Y ella dijo que sí!

Junto a Rodner, Andrea reveló que el anillo de compromiso tiene muchos significados especiales: "Tiene partes de mi corona de Miss Universe. Los pétalos laterales son los ramitos que tiene la corona y el diamante en forma de pera, es la que tiene la base de la corona", explicó sobre la joya que Ryan creó para ella junto a la joyería Mouawad, la misma que hizo la corona que ella portó por primera vez en mayo de 2021. "Todo fue con detalle, no fue como que me compró una roca y ya. Es una pieza especial", agregó feliz sin dejar de admirar la joya.