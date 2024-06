Andrea Meza nos confiesa qué es lo más difícil en sus planes de boda con Ryan Proctor

Andrea Meza y su prometido, Ryan Proctor, recién celebraron su tercer aniversario de novios, uno muy especial pues este año lo hacen comprometidos y poniendo atención a sus planes de boda. La pareja, que desea casarse en una playa mexicana, alista esos detalles para llegar al altar, y en entrevista con HOLA! Américas, la originaria de México nos cuenta cómo han sido los planes de su boda, lo que más se ha complicado y el consejo más valioso que recibió de Carlos Adyan sobre la fiesta.

Al preguntarle si ya tiene una playlist con las canciones que quiere en su fiesta o cuál sería la primera canción que bailarán como marido y mujer, nos dijo: “¡Ay, está difícil! Bueno, va a ser un reto, eso sí, porque obviamente estamos mezclando dos culturas, tanto la mexicana como la estadounidense”, dijo con una gran sonrisa al abordar el tema de su tan soñada celebración.

Pensativa, agregó: “Hemos tocado ese tema de la música y no hemos podido caer en qué canción queremos bailar para entrar, o sea, para abrir la pista; porque sus gustos son súper diferentes a los míos”. Andrea detalló: “Quiero tener Mariachis y que toquen El Rey. Los mexicanos también siempre tenemos estas de Caballo Dorado (la versión en español de Achy Breaky Heart), que es típica de las bodas. Y para darle el gusto a mi gringo, Party in the USA, de Miley Cyrus”.

En cuanto a la mezcla de culturas, nos explicó: “Si te soy honesta, ha sido bastante complicado en muchos aspectos. Tanto hablando de budgets, o sea, de cuánto queremos gastarnos en la boda, y en dónde queremos hacer la boda”.

Andrea comentó: “El tema de la música también lo hemos discutido bastante, así como los rituales que se llevan a cabo en una boda: que si lo de la liga, que si lo del ramo o que si queremos tener dama de honor o no; porque en la cultura de los americanos, ellos sí tienen todo su cortejo de damas de honor y best man. Yo no quiero eso porque no es parte de mi cultura, entonces hemos ido haciendo un balance”.

Pero también hay detalles en los que están de acuerdo, como la decoración. “Eso me ayuda, porque yo lo quiero hacer muy a mi manera y él ha estado bastante alineado conmigo”, aseguró.

Una celebración en la boda de su amigo y el gran consejo para su propio festejo

Hace unos días, Andrea Meza y Ryan Proctor viajaron a San Miguel de Allende, en México, para asistir a la boda de su gran amigo, Carlos Adyan con Carlos Quintanilla. Ahí, además de brindar por el amor de los recién casados, festejaron su propio aniversario, pues coincidió con la fecha en la que cumplieron tres años de novios. “Ryan ha sido una persona clave en mi vida durante estos últimos tres años. Lo celebramos en la boda de Carlos Adyan, porque justo un día antes fue cuando cumplimos los tres años de novios. Y qué bonito, porque pues la pasamos literal en la fiesta celebrando”, nos confiesa enamorada.

Inspirada en la boda de Carlos, Andrea nos confesó que él mismo charló con ella para darle un gran consejo a la hora de planear su propia fiesta. “Carlos, ahora que lo vi, me dice: ‘Tenemos que sentarnos para hablar de toda la planeación’. Y el mejor consejo que me dio fue acerca del presupuesto. Me dijo: ‘Tienes de verdad que poner mucha atención en lo que te gastas en cada una de las cosas para que todo se salga perfecto sin quebrar el banco’, así que ya me debe una cena para poder platicar todo al respecto”. Un consejo que ha tomado con sabiduría y que aplicará en cada decisión al respecto.