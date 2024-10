Andrea Meza y Ryan Proctor ya tienen fecha para su boda, ¡será el próximo fin de semana!

¡Suenan campanas de boda! Andrea Meza y su prometido, Ryan Proctor, por fin anunciaron la fecha de su esperada boda, y para sorpresa de todos sus seguidores, está más cerca de lo que creían. Será el 12 de octubre, el próximo fin de semana, cuando la pareja ponga el broche de oro a su relación, tal como lo confirmó la ex Miss Universo en el programa En Casa con Telemundo.

© IG: @encasacontelemundo Andrea Meza y Ryan Proctor

"Estamos emocionados. Es el 12 de octubre y va a ser algo íntimo. Es nuestra boda civil y vamos a hacer algo privado. Ya después vamos a armar el pachangón en mi tierra", dijo Andrea al reunirse con Ryan en el estudio, y vestida de blanco con un ramo de flores en la mano.

"Estoy muy emocionado pero un poco nervioso porque no es normal estar enfrente de las cámaras y la gente", expresó el novio al compartir la noticia en el foro de Telemundo. "Yo grabo mis videos en mi silla, solito", continuó. Sobre la boda, Proctor expresó que ya está preparado para el gran día. "¡Ya no hay vuelta atrás!", gritó con emoción sobre el día en el que harán oficial su matrimonio, ante la ley y sus amigos más cercanos.

© @andreamezamx

Su paso por el altar será a sólo unos días del aniversario de su compromiso. Fue el 17 de octubre de 2023 cuando, después de un viaje por Europa, Ryan había planeado todo para sorprenderla con la gran pregunta en un lugar muy especial para ambos. Con el clima otoñal y en las calles de Nueva York, Ryan hizo equipo con Telemundo para hacer de esta una propuesta inolvidable. Ambos estaban sobre la Quinta Avenida, frente al edificio Stephen A. Schwarzman, en donde se localiza la Biblioteca Pública de Nueva York que Ryan se arrodilló para hacer la gran pregunta.

Entre nervios y risas que iban al llanto en cuestión de segundos, ¡ella dijo que sí! Desde entonces, los enamorados empezaron a planear la boda de sus sueños. En entrevista con HOLA! Américas, Andrea contó que busca una celebración muy mexicana: "Quiero tener Mariachis y que toquen El Rey. Los mexicanos también siempre tenemos estas de Caballo Dorado (la versión en español de Achy Breaky Heart), que es típica de las bodas. Y para darle el gusto a mi gringo, Party in the USA, de Miley Cyrus”.

En mayo pasado, Andrea y Ryan celebraban tres años de novios, una fecha que coincidió con la boda de sus amigos Carlos Adyan y Carlos Quintanilla. Fue precisamente Adyan quien le dio un gran consejo para la boda que estaba organizando: "El mejor consejo que me dio fue acerca del presupuesto. Me dijo: ‘Tienes de verdad que poner mucha atención en lo que te gastas en cada una de las cosas para que todo se salga perfecto sin quebrar el banco’, así que ya me debe una cena para poder platicar todo al respecto".

© @andreamezamx

Una bella historia de amor

“Nos conocimos por TikTok y comenzamos a hablar por Instagram después de mi cumpleaños en el 2020”, dijo ella en sus historias de Instagram. La química, aunque no se habían visto en persona, era pura, y agregó: "Desde entonces empezamos a hacer FaceTime diario, hasta que nos conocimos en persona en Miami en mayo de 2021".

© Andrea Meza

Esa fecha en la que por fin se pudieron abrazar coincidió con el certamen de Miss Universe, que tuvo que posponerse debido al confinamiento. En marzo de 2020, la originaria de Chihuahua, México, no sólo ganó la corona del concurso de belleza más importante, sino que también conoció al amor de su vida, quien la ha apoyado en cada una de sus decisiones y en el desarrollo de su carrera profesional.