Miss Puerto Rico se sincera sobre la edad, el divorcio y los retos como mamá: 'Tienes que salir adelante por tus hijos'

¿Te has enfrentado a algunos detractores? ¿Cómo lidias con las críticas?

Sí, me pasó muchísimo, sobre todo cuando estaba compitiendo como Miss Orocovis. Y es que ser la primera nunca es fácil. Romper el molde el marco, redefinir lo que es el concepto de una reina de belleza, tampoco es fácil. Y estoy consciente de que eso conlleva muchas críticas: “Te ves fresca”, “¿qué haces compitiendo esa edad?”, “¿cómo vas a hacer con tus hijos?”. Pero enfrenté todas esas críticas con acción, demostrándoles de que soy capaz, de que puedo, de que me amo, de que no tengo miedo a que me tomen fotos y no lucir perfecta con todo el tiempo. No tengo miedo a nada de eso.

De hecho, mi labor social, que se llama Beautifully Human, habla y es un movimiento acerca de no sobre editar las fotos, de no cambiarlas al extremo como la inteligencia artificial que hoy existe con esas aplicaciones. Yo quiero que la gente me vea tal cual, como me veo en un video, como me ves en persona, y sobre todo porque tengo una hija de 13 años. Y yo tengo que enseñarles: “Okey, mamá tiene una banda, mamá es una reina de belleza, pero tú eres hermosa también”. Y todas las niñas y todas las jóvenes, porque lo hermoso que está en ti es lo que te hace genuino, lo que te conecta con el tema personal, cómo tú te sientes. Va más allá, la belleza es subjetiva, va más allá de un color de pelo, va más allá de una edad, va más allá de una profesión. Así que he enfrentado con mucha valentía todas las críticas y siento que estoy lista para hacer historia y cambiar ese concepto.