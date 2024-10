Miss Venezuela, nos habla de su labor como mamá soltera y de las críticas que ha enfrentado: ‘Lo convertí en una fortaleza’

¿Y tú cómo has hecho frente a las críticas y comentarios negativos por ser mamá soltera?

Cuando tú sabes quién eres, muchas cosas no te perturban. Y eso me costó entenderlo. Pues si bien es cierto, tú eres una persona que viene del anonimato a exponerte tan de repente en un concurso tan elevado como es esto. Y obviamente lo estoy hablando por el concurso porque ahora soy reina de mi país y no había tenido tanto alcance. Al principio, la opinión pública fue muy fuerte y no te voy a mentir, me dolió muchísimo. Pero luego entendí que lo que las personas decían de mí, no hablaban de mí directamente, sino quizás de cosas que le estaban sucediendo a ellos. Porque no me conocen. Y esas personas que están detrás de una pantalla, sencillamente se convierten en fantasmas. Más allá de eso, lo convertí en una fortaleza. Y ahora, en lo que les digo a las personas o a las candidatas, por lo menos en mi país, que se encuentren ahora es: “Crean en ustedes mismas y sepan quién son. Cuando ustedes ya saben eso, nada las va a afectar. Y conviertan todo lo negativo en positivo, siempre”.